درّة لـ«الاتحاد»: «المتهمة» أرهقتني!

محمد قناوي (القاهرة)

استيقظت في المستشفى بعد حادث مروري فاقدة الذاكرة، لتجد نفسها متهمة بقتل زوجها، وتشير كل الأدلة إلى أنها الفاعلة، هنا تخوض رحلة محفوفة بالمخاطر لإثبات براءتها بعد هروبها من المستشفى، بعد أن تتكشف خيوط مؤامرة كبيرة ومعقدة. هذه هي أحداث مسلسل «المتهمة» بطولة الممثلة درّة، والذي عُرض حديثاً على إحدى المنصات الإلكترونية ضمن أحداث شائقة من نوعية السيكو دراما. وقد أدّت خلاله شخصية «نورهان» التي برعت فيها بشكل ملحوظ، ما جعلها مؤهلة لتقديم بطولات مطلَقة.

ذكرت درّة في حديثها مع «الاتحاد»، أن شخصية «نورهان» أرهقتها وأثّرت عليها نفسياً أثناء وبعد التصوير، حيث عاشت حالة من الرعب من فكرة أن الشخص يستيقظ فيجد نفسه لا يتذكر أي شيء. وقالت: المهارات التي يتطلبها الدور جعلتني أتحمس له لأجرب منطقة جديدة مغايرة في الأداء. وأعربت عن سعادتها بالنجاح وردود الفعل من النقاد والجمهور حول أدائها، معتبرة أن «المتهمة» نقطة مهمة في مشوارها الفني، فالنص ممتاز ومختلف ومليء بالأحداث والشخصيات والمفاجآت، وغني بالمشاعر والانتقالات والحركة.

أضافت درّة أنها سعيدة بردود فعل الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي، ليس عن دورها في «المتهمة» فحسب، بل كذلك عن فيلمها الأخير «جدران»، الذي عُرض على إحدى المنصات الإلكترونية. وينتمي «جدران» لفئة أفلام الرعب، وتدور أحداثه حول منزل مهجور، يتعرض قاطنوه لأحداث غير متوقعة، وتجسد فيه درّة شخصية مريضة نفسياً تعاني من الاكتئاب، وقد تسبب هو الآخر في إرهاقها نفسياً وجسدياً.

وكشفت درّة عن ملامح الشخصية الدرامية التي تقدمها في مسلسل «الأجهر» أمام عمرو سعد، وتشارك به في دراما رمضان، حيث تجسد شخصية صيدلانية، وتدور أحداثه في إطار شعبي بحي الدرب الأحمر في القاهرة، ويشارك ببطولته سيد رجب وسارة سلامة، وهو من إخراج ياسر سامي.

قوة المنصات

أوضحت درّة أن المنصات تعرض أعمالاً قوية وجيدة، ونجحت في كسر قاعدة المسلسلات الطويلة. وقالت: شاهدنا أعمالاً من 6 أو 10 حلقات فقط بجودة عالية وموضوعات متنوعة، وهي تجمع بين شكل السينما والتلفزيون، ولكن يبقى للسينما بريقها الخاص بالجلوس في دور العرض أمام الشاشة وسط الجمهور. وكشفت أن معيار اختيارها لأدوارها يأتي في المقام الأول لحبها للعمل، فلا يمكن أن توافق على دور لا تشعر به، قائلة: الممثل يجب أن يقدم ما يحبه، وعلينا أن نراعي الجمهور ونحترم عقليته، لأنه عنصر أساسي وجزء لا يتجزأ من العمل الفني، ويؤثر بشكل إيجابي تجاه ما نقدمه.

المسرح

وأكدت درّة أنها دخلت الفن بموهبتها، فعندما قدمت أول عمل في مصر، «هي فوضى»، كان مع يوسف شاهين أهم مخرجي العالم العربي، الذي اختارها لموهبتها الفنية وليس لجمالها، ومنذ قدومها إلى مصر عام 2007 لم تقف على خشبة المسرح إلا هذا العام، عبر عرض «حتى لا يطير الدكان» الذي قدمته بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض، وشاركها البطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد. وتدور الأحداث حول شخص ورث محل أدوات كهربائية، يقع في حب فتاة يتنافس عليها الكثيرون، ويقف شخص ثري عائقاً بينهما، وكانت الممثلة التونسية قد خاضت عدة تجارب مسرحية ببلادها، أبرزها «مجنون»، قبل انطلاقتها الفنية من مصر.

أنا وزوجي

وعن مدى تدخل زوجها في اختياراتها الفنية، قالت: زوجي مهندس وله عمله وناجح فيه، ولا يتدخل في اختياراتي ويحترم قراراتي، ولكن كأي زوجين شريكين في الحياة بالتأكيد أطلب رأيه في بعض العروض وأهتم باستشارته، ولكنه لا يتعمق في التفاصيل الدرامية، كما أنني حريصة على إطلاعه بطبيعة الدور الذي أؤديه.

وعن وصفها بأنها أيقونة الجمال والموضة لدى الفتيات لإجادة اختيار أزيائها، قالت درّة: ذوقي الخاص يلعب دوراً بأن تكون إطلالاتي موفقة، كما أن لدي شغف الاطلاع على أحدث صيحات الموضة في العالم قبل دخولي إلى مجال التمثيل، وأحرص على متابعة المهرجانات والفعاليات العالمية، واختيار ما يناسبني من دون تكلف أو مبالغة.

بطولة مطلَقة

عن رؤيتها للبطولة المطلَقة، قالت درّة: موضوع العمل على شاشة السينما أو التلفزيون هو الذي يحدد طبيعة البطولة، فنجد السينما تعتمد على البطولة الجماعية مهما كانت مساحة الدور للبطل، وقديماً كانت الأعمال التلفزيونية تعتمد على ذلك، ثم دخل مفهوم البطولة المطلَقة الذي استمر لسنوات، واليوم عادت الدراما للبطولات الجماعية، والمهم أن يليق الدور بالممثل. وبالرغم مما حققته من نجومية وأعمال جيدة وجماهيرية في الوطن العربي، تؤكد أنها لم تصل بعد إلى ما تطمح إليه، ويبقى بداخلها شغف لأدوار أفضل.

أيقونة للجمال

قالت الفنانة التونسية درّة: على الرغم من شغفي بعالم الأزياء، لكنني في أدواري لا أهتم بالشكل، وأقدم المناسب للشخصية التي أجسدها، وأسعد بكوني من أيقونات الجمال عند الفتيات، وهي مسؤولية كبيرة لأنني عوّدتهن على كل جميل، وليس مسموحاً أن أقدم أقل من المستوى، وهذا ساعدني لأن أكون سفيرة ماركات عالمية في الموضة، وأتمنى أن أتمكن من الحفاظ على مكانتي هذه.