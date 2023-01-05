«شلبي».. أكثر من كوميديا

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

يجيد الممثل كريم محمود عبدالعزيز تجسيد مختلف الشخصيات بإقناع، ما بين الدراما والتراجيديا والأكشن والكوميديا، وهو ما أظهره في أعماله التي قدمها خلال العامين الماضيين، «من أجل زيكو» الاجتماعي الكوميدي، و«موسى» الذي جمع بين التشويق والخيال العلمي، ومسلسل الرعب الكوميدي «البيت بيتي». ويعود ليقدم نوعية مختلفة في فيلمه الجديد «شلبي» الذي يمزج بين الدراما والكوميديا، بمضمون عائلي هادف، يتعلق بضرورة السعي نحو تحقيق الحلم والوصول إلى الشهرة والنجاح.

«شلبي» يُعرض حالياً في السينما المحلية، يشارك في بطولته كل من كريم محمود عبدالعزيز وروبي وبيومي فؤاد وسليمان عيد، وهو التعاون الثالث بينه وبين المخرج بيتر ميمي، بعد نجاحهما في «من أجل زيكو» و«موسى».

رحلة شائقة

تدور أحداث الفيلم الذي تولى تأليفه مصطفى حمدي، حول الشاب «صابر»، ويلعب دوره كريم محمود عبدالعزيز، الموهوب في مجال صناعة الدمى وتحريكها. يحقق حلمه بتصميم دمية ماريونيت تسمى «شلبي»، رفيق دربه ولسان حاله، ويُخطط لإنتاج عرض مسرحي يجمع الفنانين بمجموعة من العرائس بينهم «شلبي»، وسط مواقف كوميدية مع أبطال الفيلم خلال البحث عن أموال تُمكنهم من تقديم المسرحية.

شهرة ونجاح

يسعى «صابر» إلى تحقيق الشهرة والنجاح بـ«شلبي» من خلال تحضيره لعرض مسرحي للدمى، يخاطب الصغار والكبار ويحفز على الإصرار وتحقيق الحلم مهما كانت الصعوبات، وسط تحديات ومطاردات يواجهها مع أصدقائه الذين يخوضون معه رحلة شائقة في قالب من المواقف الكوميدية للوصول إلى هدفهم.

رسالة هادفة

نجح كريم محمود عبدالعزيز في التعامل مع الأطفال المشاركين في بطولة الفيلم، بانسجام وعفوية، خصوصاً أن الحبكة الدرامية التي كتبها مصطفى حمدي يغلب عليها الطابع الإنساني العائلي، برسالة هادفة تتعلق بأهمية الإصرار والإرادة والتمسك بالأمل، وهذا ما أخرجه المبدع بيتر ميمي ضمن تسلسل منطقي للأحداث، وبراعة في توظيف شخصيات الأطفال والدمى المتحركة، خصوصاً الطفلة «كارما» المحرك الرئيس للأحداث، والتي لعبت دورها لافينيا نادر.

رواج كبير

كوميديا الفيلم عائلية بامتياز، وتشارك في تقديمها مع كريم، نخبة من النجوم في عالم الكوميديا، بينهم بيومي فؤاد، سليمان عيد، وحاتم صلاح. وتميز الفيلم بتقديم عدد من الأغنيات، نُفذت للأطفال، أداها كل من كريم وروبي وعبد الباسط حمودة، ونالت رواجاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب أغنية «البطة السودا» التي غناها رامي جمال وأحمد سالم.