5 فوائد للكولاجين

أبوظبي (الاتحاد)
نشر موقع Health Line الأميركي بعض فوائد الكولاجين، والذي يأتي على شكل كبسولات تعمل كمكملات غذائية:
1 ـ يساعد الكولاجين في تقوية البشرة وترطيبها الذي يقل مع التقدم في العمر ويتسبب بالجفاف والتجاعيد، ما يؤخر شيخوخة الجلد.
2 ـ مع العمر تنخفض كثافة العظام، ما يتسبب بالهشاشة، وتساعد مكملات الكولاجين مع الكالسيوم وفيتامين د، في تقليل آلام المفاصل.
3 ـ الكولاجين التكميلي يعزز كتلة العضلات ويساعد في تكوين بروتيناتها، لاسيما بعد ممارسة الرياضة.
4 ـ تصبح الأوردة والشرايين أقل مرونة مع العمر، ما يتسبب بتصلب الشرايين، فيما تناول مكملات الكولاجين يعيد إليها مرونتها.
5 ـ يساعد تناول الكولاجين في تقوية الأظافر ونمو الشعر وصحة الأمعاء، ويحسّن المزاج ويساعد في خسارة الوزن.