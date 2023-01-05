5 فوائد للكولاجين

أبوظبي (الاتحاد)

نشر موقع Health Line الأميركي بعض فوائد الكولاجين، والذي يأتي على شكل كبسولات تعمل كمكملات غذائية:

1 ـ يساعد الكولاجين في تقوية البشرة وترطيبها الذي يقل مع التقدم في العمر ويتسبب بالجفاف والتجاعيد، ما يؤخر شيخوخة الجلد.

2 ـ مع العمر تنخفض كثافة العظام، ما يتسبب بالهشاشة، وتساعد مكملات الكولاجين مع الكالسيوم وفيتامين د، في تقليل آلام المفاصل.

3 ـ الكولاجين التكميلي يعزز كتلة العضلات ويساعد في تكوين بروتيناتها، لاسيما بعد ممارسة الرياضة.

4 ـ تصبح الأوردة والشرايين أقل مرونة مع العمر، ما يتسبب بتصلب الشرايين، فيما تناول مكملات الكولاجين يعيد إليها مرونتها.

5 ـ يساعد تناول الكولاجين في تقوية الأظافر ونمو الشعر وصحة الأمعاء، ويحسّن المزاج ويساعد في خسارة الوزن.