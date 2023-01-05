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أول لقاح في العالم لحماية النحل

أول لقاح في العالم لحماية النحل
5 يناير 2023 16:47

 

تمت الموافقة على أول لقاح في العالم لنحل العسل لاستخدامه من قبل حكومة الولايات المتحدة، مما أثار الآمال في الحصول على سلاح جديد ضد الأمراض التي تدمر المستعمرات التي يتم الاعتماد عليها في التلقيح الغذائي.

ومنحت وزارة الزراعة الأميركية ترخيصا مشروطا للقاح تم تصنيعه بواسطة "دالان أنيمال هيلث"، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية، للمساعدة في حماية نحل العسل من مرض تعفن الحضنة الأميركية.

وقالت أنيت كليزر، الرئيس التنفيذي للشركة: "لقاحنا هو اختراق في حماية نحل العسل. نحن على استعداد لتغيير طريقة رعايتنا للحشرات، مما يؤثر على إنتاج الغذاء على نطاق عالمي"، وفقما نقلت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

ويهدف اللقاح، الذي سيكون متاحا في البداية لمربي النحل التجاريين، إلى الحد من مرض الحضنة وهو:

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  •     مرض خطير يمكن أن يضعف خلايا النحل ويقتلها.
     
  •   لا يوجد حاليا علاج لهذا المرض، الذي تم رصده في الولايات المتحدة.
     
  •   يتطلب التعامل مع المرض قيام النحالين بتدمير وحرق أي مستعمرات مصابة وإعطاء المضادات الحيوية لمنع انتشار المرض.

كيف يعمل اللقاح؟

يعمل اللقاح عن طريق دمج بعض البكتيريا في غذاء ملكات النحل، ثم تتناوله وتكتسب بعضا منه في المبايض.

وبعد ذلك، تتمتع يرقات النحل النامية بمناعة ضد التعفن بحسب سكاي نيوز العربية.

جدير بالذكر أن العديد من أنواع النحل البري في حالة تدهور مقلق، بسبب استخدام المبيدات الحشرية وأزمة المناخ، مما يثير المخاوف حول أزمة عالمية في أعداد الحشرات التي تهدد النظم البيئية والأمن الغذائي والصحة البشرية.

المصدر: وكالات
النحل
العسل
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