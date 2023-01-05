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بالفيديو.. ولادة مثيرة للدهشة لأنثى حوت ضخمة

بالفيديو.. ولادة مثيرة للدهشة لأنثى حوت ضخمة
5 يناير 2023 13:31

في مشهد مثير للدهشة، أنجبت أنثى حوت رمادية ضخمة صغيرها، أمام مجموعة محظوظة من السياح، بالقرب من دانا بوينت، في كاليفورنيا الأميركية.

وبينما كانت مجموعة من السياح تراقب حوتا في الماء، لاحظوا وجود دم، فاعتقدوا أن الحوت قد يكون مصابا.

وأعلم المشرفون على الجولة السياحية مراقبي أنثى الحوت البالغ طولها 35 قدما بأنها تلد.

ويسمع في الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صوت امرأة وهي تصيح: "إنها أشياء تحدث مرة واحدة في العمر".

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قبطان الرحلة غاري بريجهاوس، قال إن الرحلة بأكملها تحولت إلى احتفالية بولادة الحوت الصغير.

من جانبها قالت ستايسي فوكس، التي كانت على متن القارب والتقطت صورا للولادة، إنها شعرت بسعادة غامرة لمشاهدة الولادة، ووصفتها بأنها تجربة فريدة من نوعها.

وغالبا ما تُرى الحيتان الرمادية مثل الحيتان التي تم تصويرها في جنوب كاليفورنيا أثناء رحلتها الشتوية من ألاسكا إلى المكسيك بحثا عن مياه أكثر دفئا.

  • بالفيديو.. ولادة مثيرة للدهشة لأنثى حوت ضخمة

 

 

المصدر: وكالات
حوت
الحوت الأبيض
ولادة
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