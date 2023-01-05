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بالصور.. سمكة تونة تباع بالملايين في طوكيو

بالصور.. سمكة تونة تباع بالملايين في طوكيو
5 يناير 2023 09:13

تم بيع سمكة من نوع التونة زرقاء الزعانف بمبلغ 36 مليون ين (273 ألف دولار) في أول مزاد يقام في سوق السمك بالعاصمة اليابانية طوكيو هذا العام، حسبما أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الخميس.

وقالت الوكالة إن سعر السمكة بلغ أكثر من ضعف أعلى سعر لها مقارنة بالعام الماضي ، حيث تتطلع صناعات المطاعم والمواد الغذائية إلى التعافي من جائحة فيروس كورونا.

 

وتجاوز السعر المدفوع في السمكة التي تزن 212 كيلوجراما والتي اصطادتها سفينة قرب ميناء أوما بمقاطعة أوموري شمال شرقي اليابان أعلى سعر في العام الماضي لسمكة تونة والذي بلغ 16.88 مليون ين وهو سادس أعلى سعر منذ أن أصبحت البيانات المماثلة متاحة عام 1999.

وفاز تاجر الجملة الوسيط في طوكيو يامايوكي والشركة التي تدير مطعم سوشي جينزا أونوديرا بالمزاد الذي أقيم في واحدة من أشهر مناطق الجذب السياحي في طوكيو. وقال يوكيتاكا ياماجوتشي، رئيس يامايوكي، إن سمكة التونة تلك هي "الأفضل إلى حد كبير". وقال أكيفومي ساكاجامي، رئيس الطهاة في جينزا أونوديرا: "أود أن أشكر أولئك الذين جلبوا سمكة التونة الرائعة هذه ، التي ستنال بالتأكيد رضاء من سيأكلونها". ويزيد استهلاك التونة زرقاء الزعانف في اليابان أكثر من أي مكان آخر في العالم. وأدى الصيد الجائر إلى تعرض النوع لخطر الانقراض بشدة.

 

 

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