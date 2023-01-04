باحثون يحولون بُخار المحيطات إلى مياه شرب

باريس (أ ف ب)

ابتكر باحثون أميركيون نظاماً يتيح التقاط بخار مياه المحيطات وتحويله إلى مياه شرب، وبذلك تكون مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحيطات أسهمت في حل مسألة نقص المياه، على ما أفادت دراسة نُشرت في مجلة «نايتشر».. ويقول برافين كومار الأستاذ في جامعة إلينوي في أوربانا شامبين وأحد معدّي الدراسة: نعتقد أن النظام الذي اقترحناه يمكن اعتماده على نطاق واسع.

ويرى وزملاؤه أنّ تبخر مياه المحيط الذي يعززه الارتفاع في درجات الحرارة، يمكن أن يكون بمثابة خزانات لمياه الشرب. وبدل التبخّر في الغلاف الجوي، سيجري التقاط الهواء المشبع بالمياه من خلال مرافق خاصة مُثبتة قبالة السواحل، قبل تكثيفه ونقله عبر أنابيب ليتم تخزينه قبل إعادة توزيعه.