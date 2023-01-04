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الكويت تطلق أول أقمارها الاصطناعية

الكويت تطلق أول أقمارها الاصطناعية
5 يناير 2023 00:36

الكويت (وكالات)

أطلقت الكويت أمس أول أقمارها الاصطناعية «كويت سات 1» إلى الفضاء من قاعدة «كيب كانافيرال» بولاية فلوريدا الأميركية، على متن صاروخ «فالكون 9»، التابع لشركة «سبيس إكس».
وجاء المشروع التابع لجامعة الكويت، تحت شعار (الكويت إلى الفضاء)، وبعد جهود متواصلة بذلها فريق كويتي على مدى ثلاث سنوات.

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وأكد وزير التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي الكويتي الدكتور حمد العدواني أن المشروع يسهم في بناء الكوادر الكويتية وتدريبها على تصميم الأقمار الاصطناعية وإكسابهم الخبرات اللازمة. 
والقمر مزود بكاميرا عالية الدقة سوف ترسل صوراً تتعلق بعلوم البحار والهندسة المعمارية والحالة العمرانية.

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الأقمار الاصطناعية
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