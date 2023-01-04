9 مسلسلات قصيرة على شاشة رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

بعدما اعتاد الجمهور عرض مسلسلات من 30 حلقة خلال شهر رمضان، اتجه صنّاع الدراما إلى عرض أعمال من 15 حلقة، وتُعرض منها خلال الموسم المقبل 9 أعمال درامية، بعدما حققت هذه النوعية نجاحاً كبيراً في الموسم الماضي.

«ضد الريح»

تعاقدت الممثلة منى زكي على المشاركة في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «ضد الريح»، يتألف من 15 حقلة، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

«علاج طبيعي»

بعدما قدمت العام الماضي «بطلوع الروح»، تقوم منة شلبي ببطولة مسلسل من 15 حلقة بعنوان «علاج طبيعي»، تأليف محمد هشام عبيه وإخراج مريم أبوعوف، وسيتم تصويره في لبنان. وتجسد منة شخصية طبيبة نفسية، تمر بصراع حاد، ويناقش العمل العديد من القضايا التي يؤدي بعضها إلى أمراض نفسية.

«مذكرات زوج»

يخوض طارق لطفي تجربة المسلسلات القصيرة من خلال «مذكرات زوج»، عن قصة للكاتب أحمد بهجت، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج مريم أحمدي، وتشاركه البطولة غادة عادل، ويتناول ما يحدث من خلافات داخل الأسرة، وعدم التوافق الفكري بين أفرادها.

«دنيا»

تلعب ياسمين صبري بطولة مسلسل من 15 حلقة يُعرض في رمضان المقبل، بعنوان «دنيا»، سيناريو وحوار محمد رجاء، إخراج خالد مرعي، ويتم التحضير له حالياً، ومن خلاله تعود ياسمين إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب 4 سنوات منذ «فرصة تانية».

«البارون»

يقدم حسين فهمي مسلسل «البارون» الذي يعود به إلى الشاشة الصغيرة بعد طول غياب، ويتألف من 15 حلقة للمخرج الأردني سامر خضر، ويشارك في بطولته خالد سليم ومي سليم، وتدور أحداثه حول شخصيات تعيش في هواجس الماضي.

«كامل العدد»

أما دينا الشربيني فتقدم مسلسل «كامل العدد»، من 15 حلقة مع شريف سلامة، إسعاد يونس، تميم عبده، ومصطفى درويش، تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي.

«نسيت كلمة السر»

ينضم آسر ياسين إلى قائمة الممثلين الذين يقدمون أعمالاً من هذه النوعية بمسلسل «نسيت كلمة السر»، عن رواية بالاسم نفسه للكاتب حسن كمال، إخراج هاني خليفة، وتدور أحداثه حول بطل مصري في إحدى الألعاب الرياضية، تعرض لمرض ALS، وهو المرض الذي أصيب به اللاعب مؤمن زكريا.

«علاقة مشروعة»

بعدما تأكد من تأجيل مسلسله «ألف ليلة وليلة»، يخوض ياسر جلال تجربة عمل درامي من 15 حقلة عبر «علاقة مشروعة»، المقرر عرضه في رمضان المقبل، وتدور أحداثه في إطار رومانسي، وقد تم التعاقد مع مي عمر وخالد الصاوي وبسمة للمشاركة في بطولته.

«موعد على الغداء»

أما محمد عبدالرحمن، فيقدم مسلسلاً من 15 حلقة يحمل عنوان «موعد على الغداء»، تأليف إيهاب بليبل، إخراج كريم العدل، ويدور في إطار كوميدي من خلال مواقف درامية، ويشاركه البطولة كريم فهمي.