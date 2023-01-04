الرسم يثري سلوكيات الأطفال

خولة علي (دبي)

إيمان المدني وزينب المهري.. صديقتان تستثمران مهاراتهما الفنية في تصميم منتجات لتطوير سلوكيات الطفل وإثراء ثقافته، حيث استخدمتا الرسم وسيلة لعلاج الكثير من المشكلات السلوكية، لتحفيزه على التعلّم وتطوير قدراته. وتعمل إيمان وزينب على نشر الثقافة المحلية باستخدام المنتجات والمشغولات التراثية وتحويلها إلى تحف فنية بديعة.

تحمل إيمان المدني شهادة البكالوريوس في الصحة البيئية ودرجة ماجستير في التصميم المستدام للبيئة العمرانية، فيما تحمل زينب المهري شهادة البكالوريوس في علوم الأعمال ودرجة الماجستير في التسويق الاستراتيجي.

نظراً لما تتمتع به إيمان وزينب من مهارة فنية في الرسم وتطوير فن الخربشة، فإنهما نجحتا باستخدام الحناء، كموروث محلي ووسيلة للرسم على المنتجات أو أي قطعة يمكن أن تساهم في إعطاء مساحة للطفل في التعبير عن أفكاره، وتسهم في صقل موهبته، ففي «إيزي دودلز» تحاولان تقديم هدايا وألعاب مستدامة وعالية الجودة ومعبرة عن معنى التسامح وحوار الثقافات، بالإضافة إلى التركيز على ترسيخ الثقافة الإماراتية والتمسك بعاداتها وتقاليدها، من خلال منتجات تركز على تنمية الحواس وثراء تجربة التعلم والاستمتاع بها.

شغف الفن

تؤكد إيمان المدني أنه لا يمكن أن نتصور مدى شغف الطفل بالفن، فحضوره الذهني ورغبته في التجربة بمختلف الأدوات الفنية، تدفعه للتحكم في طاقته بطريقة لا تخلو من الصبر، وهذه الخطوة مهمة لإكساب الطفل بعض المهارات الشخصية وتوجيه أفكاره بطريقة ممنهجة.

دور الآباء

تشاركها زينب المهري التي طالبت بضرورة أن يعي الآباء أهمية أن يشغلوا أوقات أطفالهم بالمفيد، وأن يجدوا لهم مساحة للتعبير عن أفكارهم والتعرف على قدراتهم، عبر إشراكهم بالورش والبرامج الهادفة، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة غير التقليدية. فوجود الطفل في ورش عمل مع أقرانه يحفزه على إظهار أفضل ما لديه من قدرات حتى يتميز عمن حوله، موضحة أنها تسعى إلى إضافة منتجات تسهم في تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال العمل على تعديل سلوكهم بالرسم.

فن محلي

وبالحديث عن واقع الفن المحلي، تؤكد إيمان وزينب أن الفن الإماراتي في تقدم مستمر، في ظل تقبل المجتمع للفنون المختلفة التي تعكس ثقافة الدولة، عبر منتجات صُنعت بأيادٍ إماراتية، مع أهمية التعاون مع مؤسسات تدعم الفن والإبداع.

معارض ومحافل فنية

شاركت إيمان المدني وزينب المهري، في معرض الكتاب الفني «نقطة لقاء» بالشارقة، ومعرض الفنانين في مركز ألعاب «أولي أولي»، وسوق «رايب» في أكاديمية شرطة دبي، كما عرضتا منتجاتهما في عددٍ من المراكز الثقافية والمحال، مثل بيت الحكمة، ومركز جميل للفن و«كلتشر هاوس» وMaison Tini وEggsand Soldier للأطفال، إلى جانب حضورهما في عددٍ من المحافل الفنية، كأسبوع دبي للتصميم، وفعاليات «تشكيل».