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8 طرق لاستقرار الحياة الزوجية

8 طرق لاستقرار الحياة الزوجية
5 يناير 2023 00:37

ترجمة: عزة يوسف

تتأثر العلاقة بين الأزواج بشكل أو بآخر، ويعاني كثيرون من بعض المشاكل والتوترات، لذلك يوضح موقع Psychic Monday  الأميركي بعض الطرق التي يمكن من خلالها إنقاذ الحياة الزوجية، إذا ما واجهت الصعاب مع شريك الحياة، ومنها:

الامتنان
تصبح الحياة روتينية بعد العيش معاً لسنوات، حتى إن الطرفين ينسيان إظهار الامتنان والتقدير على الأشياء التي يفعلها الطرف الآخر، غير أن إظهار الامتنان يجعل الشريك سعيداً ومتحمساً لما يفعله من أجلك.

أخذ وعطاء
مع مرور السنين تصبح الأشياء السهلة أصعب، وتتلاشى فكرة العطاء، لذلك على الزوجين تطبيق قاعدة الأخذ والعطاء في حياتهما للوصول إلى علاقة سعيدة.

تغيير العادات
إذا أبدى شريك حياتك انزعاجه أو عدم ارتياحه إزاء عادة ما لديك، فمن المهم أن تحاول التخلي عنها حرصاً على إرضائه. 

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المظهر
ربما لا تجد الوقت الكافي للاعتناء بمظهرك، ولكن اعلم أن شريكك ينظر إليك أكثر مما تنظر إلى نفسك، فحاول أن تعتني بنفسك من أجله، واعلم أن أي مجهود صغير تبذله لتبدو بأفضل شكل سيكون له تأثير كبير على علاقتكما.

طبيعة الخلافات
من الطبيعي حدوث خلافات بين الأشخاص، إلا أنه من المهم ألا تدع التهكم والسخرية يسيطران على الجدال كي لا يفسد الحب. اجعل النقاش صحياً وحاول تجاهل ما يسبب الخلاف.

الأعمال المنزلية
ربما تشكل ضغوط المنزل جزءاً من صعوبات العلاقة واندلاع الخلافات، كما أن المساعدة في المهام المنزلية تظهر الحب والاهتمام ناحية شريكتك.

المشاعر
يجب الحرص على ألا تختفي بعض الكلمات والعبارات الجميلة من الحياة الزوجية، مثل «أنا آسف»، و«أشكرك كثيراً»، والأهم «أنا أحبك» هي أساس العلاقات.

تفادي الخلاف
لا تدع الخلافات تستمر لفترة طويلة من دون مناقشة أسبابها بهدوء، حيث قد يجر ذلك إلى أبعد من هذا، انسيا الخلاف واسترجعا سعادتكما بأمسية جميلة أو نزهة لطيفة.

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الاستقرار الأسري
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