"ناشيونال جيوغرافيك العربية" تستقبل العام الجديد بباقة من المواضيع الشائقة
"ناشيونال جيوغرافيك" تستقبل عام 2023 بباقة من المواضيع الشائقة
4 يناير 2023 15:24
أصدرت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك العربية" التابعة لأبوظبي للإعلام، شركة خدمات الإعلام العامة الرائدة في دولة الإمارات، عددها الجديد لشهر يناير 2023، الذي تستقبل فيه العام الجديد بباقةٍ متميزةٍ من مواضيع تجمع بين الفائدة والمتعة، من بينها أسرار الحياة المديدة الحافلة بالصحة، والتهديدات التي تواجه خراف البحر في مياه فلوريدا، وأسرار مملكة موستانغ في أصقاع هيمالايا الشاهقة.
وتتناول المجلة في موضوع "عمرٌ مديد بلا آلام" رحلة سعي الإنسان منذ قرون نحو حياة مفعمة بشباب دائم لا يزول، وطموحه الجامح لتحقيق حلم الخلود في الدنيا، ومحاولاته المستمرة لهزم نواميس الطبيعة وقوانين البيولوجيا، والتي لم ينجح منها إلا القليل. وتكشف المجلة في هذا الموضوع عن محاولات علمية جادة للكشف عن أسرار الشيخوخة وفك شيفرة الحياة المديدة، لتطرح أسئلة بشأن ما تحقق حتى الآن، وإلى أي حد يمكن أن نمضي في هذا السبيل؟
فيما يلقي موضوع "محنة خِراف البحر" الضوء على كائنات بحرية وديعة تُوصف بأنها "كاريزمية"، وتنشر البهجة في المياه الأميركية، والتي كانت حتى ستينيات القرن الماضي على شفير الفناء لولا جهود حُماة الطبيعة التي آتت أُكلها بانتعاش أعداد هذه الكائنات وتكاثرها. لكنها ما فتئت في الآونة الأخيرة تواجه تحديات جديدة تهدد حياتها بسبب العوامل الطبيعية والقسوة البشرية، فهل تفلح جهود الإنقاذ هذه المرة أيضاً؟.
وتُطلع المجلة قرّاءها في تحقيق "انهيار أسوار موستانغ" على أسرار مملكة عريقة ظلت على مرّ قرون من الزمن متوارية عن أنظار العالم في أصقاع جبال الهيمالايا الشاهقة، حيث حال موقعها الوعر دون وصول الغرباء إليها، إلى أن هبّت عليها رياح السياسة والسعي إلى التنمية الاقتصادية؛ لتُرغمها على فتح أبوابها للزوار والطامحين والطامعين في نبش تاريخها وكشف آثارها وكنوزها.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلة "ناشيونال جيوغرافيك العربية" هي مجلة معرفية شاملة، تصدر عن "أبوظبي للإعلام" بنسختها العربية منذ أكتوبر 2010 بالشراكة مع المجلة العالمية "ناشيونال جيوغرافيك" التي تأسست في عام 1888.