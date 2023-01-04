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إيمي سمير غانم وحسن الرداد يرزقان بمولودهما الأول

إيمي سمير غانم وحسن الرداد
4 يناير 2023 12:34

تصدر اسم الفنانة  إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد، تريند قوائم البحث بمحركات البحث المختلفة وبخاصة محرك البحث «جوجل» الأشهر عالمياً والأكثر بحثاً خلال الساعات القليلة الماضية.

 وكشفت مصادر مقربة من الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم، أنهما رزقا بمولود ذكر.

ورزق الثنائي حسن الرداد وإيمي سمير غانم بمولودهما الأول، بعد أشهر من فرض السرية حول حمل إيمي، وتهرب الجميع من تأكيد الأنباء الخاصة به.

وكشفت مصادر مقربة من الثنائي أنهما رزقا بمولود ذكر، يوم الاثنين الثاني من يناير وهو ما يتوافق مع يوم مولد حسن الرداد، لكنهما لم يفصحا عن اسمه بعد، حيث تمت عملية الولادة في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد.

المصدر: وكالات
إيمي سمير غانم
حسن الرداد
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