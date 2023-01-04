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بدء نظر استئناف جوجل على قرار تغريمها في الهند

بدء نظر استئناف جوجل على قرار تغريمها في الهند
4 يناير 2023 11:32

بدأت محكمة استئناف الشركات الهندية المعنية بنظر دعاوى الاحتكار اليوم الأربعاء نظر استئناف شركة التكنولوجيا الأميركية جوجل ضد أمر هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار الهندية بتغريم الشركة بتهمة إساءة استغلال الوضع المسيطر للشركة في سوق نظام تشغيل الهواتف الذكية أندرويد.

في الوقت نفسه رفضت المحكمة تقديم أي إعفاء لشركة جوجل من العقوبة وأمرتها بدفع 10% من قيمة الغرامة لحين صدور حكم نهائي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

كانت هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار قد قررت تغريم جوجل  4ر13 مليار روبية (162 مليون دولار)  بتهمة إساءة استغلال الوضع المسيطر لنظام التشغيل أندرويد.

وفرضت هيئة حماية المنافسة في الهند الغرامة  على شركة "ألفابت"، الشركة الأم لـ "جوجل"، في أكتوبر الماضي بسبب سوء استغلال الدور المهيمن لنظام تشغيلها أندرويد من أجل تعزيز نشاطها الخاص بالبحث الالكتروني.

وقالت الهيئة في ذلك الوقت إن تطبيقات جوجل المثبتة سلفا ستشجع المستخدمين على استخدام محرك البحث جوجل.

وأمرت اللجنة جوجل بإجراء تعديلات، بما يشمل توفير القدرة على إزالة تطبيقات جوجل. وتعد الهند، التي ستصبح رسميا أكبر دول العالم من حيث عدد السكان، سوقا مهمة للنمو بالنسبة لجوجل وشركات وادي السيليكون الأمريكية الأخرى. كما أن الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد هي الأكثر شعبية في البلاد.

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المصدر: آ ف ب
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