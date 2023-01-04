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نصائح للتعامل مع حالات الاختناق عند الأطفال

نصائح للتعامل مع حالات الاختناق عند الأطفال
4 يناير 2023 10:19

من المهم أن تراقب أطفالك الصغار أثناء تناولهم الطعام من أجل تجنب أن يعلق الطعام في حلقهم، الأمر الذي يعرضهم لخطر الاختناق.
فعند إعطاء الرضع أو الأطفال الصغار أطعمة جديدة لتجربتها، من المهم توخي الحذر من شكلها وحجمها.
وكشفت، نيكي جوركوتز، أحد خبراء الإسعافات الأولية عن الطعام الذي يسبب أكثر حوادث الاختناق لدى الأطفال، وهو النقانق "الهوت دوغ"، مؤكدة أنها تتسبب بوفيات الاختناق أكثر من أي طعام آخر.

وأوضحت أيضا أنه لا يجب أبدا تقطيع الطعام إلى أشكال تشبه العملات المعدنية لأن هذه القطع الصغيرة يمكن أيضا أن تستقر في مجرى تنفس الطفل، وبدلا من ذلك يجب تقطيعها بشكل طولي.
تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إنه إذا كان بإمكانك رؤية جسم ما في فم طفلك، فاحرص على إزالته لأن الضغط عليه قد يجعل الأمور أسوأ.
وإذا كان الطفل يسعل، شجعه على الاستمرار لأن ذلك قد يساعده على إزالة الجسم العالق.
وفي حال كان  السعال غير فعال (صامت أو لا يستطيع الطفل التنفس بشكل صحيح)، اطلب المساعدة فورا، حسبما أوردت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

يقدم المسعفون النصائح التالية للتعامل مع حالات الاختناق بناءً على عمر الطفل:

للرضع
• ضع وجه الرضيع للأسفل على طول فخذك، وقم بضرب الظهر خمس مرات بين لوحي الكتف.
• اقلب الطفل، ووجهه للأعلى، وضع إصبعين في منتصف الصدر، ادفع خمس دفعات نحو الأعلى.
• إذا لم يتم إخراج العنصر العالق، اتصل بالإسعاف.


للأطفال
• شجع الطفل على الاستمرار في السعال.
• قم بخمس ضربات حادة على الظهر بين لوحي الكتف
• قف خلف الطفل وذراعيك حول وسطه، واضغط في المنطقة بين البطن والصدر.
• كرر الخطوات حتى وصول المساعدة.
• ابدأ الإنعاش القلبي الرئوي إذا فقد الطفل الوعي.

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المصدر: وكالات
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