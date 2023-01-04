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"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد إحسان عبد القدوس

"جوجل" يحتفل بذكرى ميلاد الكاتب المصري إحسان عبد القدوس
4 يناير 2023 08:28

احتفل محرك البحث "جوجل"، اليوم الأربعاء، بذكرى مولد الكاتب والروائي المصري إحسان عبد القدوس، الذي يصادف الأول من يناير من كل عام.
 
ولد الكاتب والروائي الكبير في 1 يناير عام 1919 في مدينة القاهرة.

يعد عبد القدوس صاحب أكبر عدد من الأعمال التي تم تحويلها إلى أفلام ومسلسلات تلفزيونية.
يمثل أدبه نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية، إذ نجح في الخروج من المحلية إلى حيز العالمية، وترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية متعددة.
درس في مدارس القاهرة، وتخرج من كلية الحقوق عام 1942.

تولى رئاسة تحرير مجلة روز اليوسف، وكان عمره وقتها 26 عاما، وهي المجلة التي أسستها والدته.
تولى بعدها رئاسة تحرير جريدة أخبار اليوم.

كتب إحسان عبد القدوس أكثر من 600 رواية وقصة، قدمت السينما المصرية عددا كبيرا منها حيث تحولت 49 رواية إلى أفلام، و5 روايات إلى نصوص مسرحية، و9 روايات أصبحت مسلسلات إذاعية، و10 روايات أخرى تحولت إلى مسلسلات تلفزيونية، إضافة إلى أن 65 من رواياته ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية والصينية.

كان لإحسان عبد القدوس دور بارز في صناعة السينما ليس فقط عن طريق الأفلام التي أعدت عن قصصه ورواياته ولكن بالتي شارك في كتابة السيناريو والحوار للكثير منها.

حصل عبد القدوس على العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل قصة فيلم عن روايته الشهيرة التي تحولت إلى فيلم بطولي ناجح "الرصاصة لا تزال في جيبي".
توفي الكاتب الكبير في 11 يناير 1990.

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المصدر: وكالات
إحسان عبد القدوس
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جوجل
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