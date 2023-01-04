شائعات حول منزل العقاد.. هل قررت الحكومة المصرية هدمه؟
شائعات حول منزل العقاد.. هل قررت الحكومة المصرية هدمه؟
4 يناير 2023 08:11
ثار جدل كبير في مصر خلال الساعات الماضية بعد ما تناثر من أخبار حول وجود قرار حكومي بإخلاء منزل الأديب الراحل محمود عباس العقاد في مسقط رأسه في أسوان جنوب البلاد تمهيدا لإزالته، وفقاً للعربية.
وترددت أنباء أن إخلاء منزل الأديب الراحل الكائن بمدينة أسوان تمهيدا لإزالته، جاء بعد تقرير فني لكلية الهندسة جامعة أسوان. وكان المنزل يعد من التراث المعماري المتميز ويخضع لوزارة الثقافة.
والمنزل تم إنشاؤه بنظام الحوائط الحاملة عام 1948 على مساحة 220 مترا بشارع عباس فريد في أسوان، جنوب مصر، ويتكون من دور أرضى وطابقين.
من جانبها، أكدت أسرة الأديب الراحل أنه لم يصدر قرار بإخلاء المنزل بغرض إزالته أو ترميمه.
وقالت رشا العقاد حفيدة الأديب الراحل إن لجنة من مديرية الإسكان عاينت المنزل قبل 4 أشهر، وأوصت بترميمه بتوجيهات من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.
وأضافت أن التكلفة المادية لترميم المنزل كبيرة للغاية ويصعب على أسرة الأديب الراحل تحملها، مشيرة إلى أن أفراد الأسرة حاولوا ترميم الجزء الداخلي للمنزل، وهو ما توقف بعد وفاة عبد العزيز العقاد، ابن شقيق العقاد.
وقد عاينت اللجنة الدائمة لحصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز، والمباني غير الآيلة للسقوط، منزل العقاد لسرعة التدخل من أجل ترميم وتدعيم المبنى كقيمة تاريخية، وبحث مدى إمكانية تحويل الدور الأرضي منه إلى متحف ومزار ثقافي وسياحي مفتوح لرواد ومحبي التراث والثقافة والفكر والأدب.
وأشارت محافظة أسوان، في بيان سابق لها، إلى أن ذلك يأتي تأكيداً لاهتمام المحافظة بالمباني التراثية المرتبطة بتاريخ أبنائها من رموز العلم والفكر والأدب، وفي مقدمتهم عملاق الأدب العربي العقاد.
وأضافت أنه تم تقديم كافة التسهيلات لقيام اللجنة بالحضور لأسوان والمعاينة الميدانية لمنزل العقاد، منوهة إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير تفصيلي عن الحالة الفنية للمبنى والذي لوحظ ظاهرياً به وجود تصدعات بالحائط الشرقي، وبعض الشروخ بالجانب الغربي، بالإضافة إلى حدوث هبوط بأرضية الدور الأرضي.
والعقاد أديب ومفكر وصحافي وشاعر مصري، ولد في أسوان عام 1889، وكان عضوا سابقا في مجلس النواب المصري، وعضوا في مجمع اللغة العربية، ويعد أحد أهم كتاب القرن العشرين في مصر.
وساهم العقاد بشكل كبير في الحياة الأدبية والسياسية، وأضاف للمكتبة العربية أكثر من 100 كتاب في مختلف المجالات واشتهر بمعاركهِ الأدبية والفكرية.
وتُوفي العقاد في القاهرة عام 1964 عن عمر ناهز 75 عاما.