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نصائح ذهبية لإنقاص الوزن في فصل الشتاء

نصائح ذهبية لإنقاص الوزن في فصل الشتاء
4 يناير 2023 07:35

كشف أندريه تيازيلنيكوف، كبير الأخصائيين في الرعاية الصحية للبالغين بوزارة الصحة في موسكو، كيف يمكن تقوية العضلات وخسارة الوزن في فصل الشتاء.

وقال أندريه تيازيلنيكوف: "الشتاء الطويل الثلجي له تقاليده الخاصة. نحت رجل الثلج هو واحد منها. حيث تتم ممارسة هذه المتعة، متعة النحت في فصل الشتاء، إذ تلاحظ بالعديد من اللوحات الفنية (الثلجية) من قبل فنانين مشهورين.. وتظهر في كل مكان في جميع الساحات والملاعب بمجرد وجود ثلوج كافية. يمكن حتى تسمية رجل الثلج أنه رمز للشتاء الروسي. ويتم أثناء نحت رجل الثلج حرق حوالي 300 سعرة حرارية، بالإضافة إلى تدريب عضلات الظهر والذراعين".

ووفقا له، يمكن أيضا اختيار أنشطة أخرى لقضاء بعض الوقت مع العائلة، على سبيل المثال، الجري والتزلج مفيدان للغاية، ولهما تأثير مفيد على الجسم كله. حتى مجرد المشي في غابة أو متنزه له فوائد، فإن التجول في مدينة مزينة بشكل جميل سيحقق فوائد صحية.

وأضاف: "هناك العديد من حلبات التزلج المجهزة جيدا في موسكو لعشاق التزلج.. كما أن زيارة المعارض والمتاحف تستهلك المزيد من الطاقة أيضا.. الفائدة الكبيرة لجميع الأنشطة الشتوية ليست فقط تدريب العضلات وحرق السعرات الحرارية، ولكن إنتاج هرمون الفرح - السيروتونين، الذي له تأثير مفيد جدا على الصحة".

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المصدر: وكالات
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