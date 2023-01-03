1.31 مليون مركبة مبيعات «تيسلا» في 2022

نيويورك (أ ف ب)

أعلنت شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية أنها باعت 1.31 مليون مركبة كهربائية سنة 2022، وهو مستوى قياسي يمثل ارتفاعاً بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق، لكنه أدنى من التوقعات التي حددتها الشركة وبورصة وول ستريت. وكانت الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك حددت لنفسها هدفاً برفع مبيعاتها بمعدل 50% سنوياً على المدى الطويل.

وأوضحت أن هذا الهدف يمكن أن يتبدل صعوداً أو نزولاً تبعاً لأنشطتها، وتوقفت «تيسلا» في بيان لها عند تأثير جائحة «كوفيد» التي تسببت بإغلاق مصنعها في الصين أسابيع عدة، وأيضاً المشكلات المتصلة بسلاسل التموين.