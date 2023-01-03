استئناف «جوجل» أمام القضاء الهندي اليوم

نيودلهي (د ب أ)

تنظر محكمة استئناف الشركات الهندية، اليوم، استئناف شركة التكنولوجيا الأميركية «جوجل» ضد أمر هيئة حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار الهندية بتغريمها بتهمة إساءة استغلال الوضع المسيطر للشركة في سوق نظام تشغيل الهواتف الذكية «أندرويد»، وقدمت «جوجل» الاستئناف ضد قرار «الهيئة» بتغريمها 13.4 مليار روبية (162 مليون دولار) بتهمة إساءة استغلال الوضع المسيطر لنظام التشغيل «أندرويد». وفرضت هيئة حماية المنافسة في الهند الغرامة على شركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ «جوجل»، في أكتوبر الماضي بسبب سوء استغلال الدور المهيمن لنظام تشغيلها «أندرويد».