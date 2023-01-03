«دانوري» ترسل صوراً دقيقة لـ«القمر»

سيؤول (أ ف ب)

أعلن معهد الطيران والفضاء الكوري الجنوبي أن المركبة القمرية الكورية الجنوبية «دانوري» أرسلت مجموعة صور دقيقة بالأبيض والأسود لسطح القمر والأرض.

وكانت المركبة قد دخلت مدار القمر، أمس الأول الاثنين، وتدور حالياً حول القمر، بعد ثلاث جولات من مناورات الإدراج في المدار القمري منذ المرة الأولى في 17 ديسمبر الماضي.

وتقيس المركبة التضاريس والقوة المغناطيسية وأشعة جاما وغيرها من سمات سطح القمر، باستخدام ست أدوات على متنها خلال مهمتها التي تستغرق عاماً، كما تعمل على تحديد مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية.