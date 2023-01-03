«مهرجان أم الإمارات» يستقطب 200 ألف زائر

أبوظبي (الاتحاد)

اختُتمت في الأول من يناير الجاري، الدورة السادسة من «مهرجان أم الإمارات» الذي استقطب أكثر من 200 ألف زائر من جميع الأعمار، استمتعوا بالمأكولات العالمية الشهية والفنون الموسيقية والغنائية والمنشآت الفنية الجديدة والتسوق والأنشطة العائلية الممتعة والألعاب، بالإضافة إلى مشاهدة أجمل عروض الألعاب النارية التي أُقيمت على الكورنيش في أبوظبي احتفاءً بحلول ليلة رأس السنة الجديدة.

استقطب المهرجان الترفيهي الكبير الذي تستضيفه العاصمة وتنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، الزوار من جميع أنحاء العالم إلى كورنيش أبوظبي، وكان قد انطلق هذا الحدث في 9 ديسمبر الماضي، وتم تمديده حتى الأول من العام الجاري، حيث خاض زواره أجمل التجارب الغامرة التي لا حدود لها عبر المناطق الست المميزة - عالم الإبداع، ومنطقة التشويق، ومتنزه التسلية، وبستان التذوق، وساحة العروض، وحي التسوق.

نجوم الطرب

وافتتح «مهرجان أم الإمارات» فعالياته بحضور فرقة ميامي، وهي واحدة من أكبر الفرق الغنائية في المنطقة، حيث استقطبت الآلاف من المعجبين الذين قضوا وقتاً رائعاً في العرض الذي أُقيم على الكورنيش ونفدت تذاكره بالكامل، تلاه حفل ختامي استثنائي على مسرح ساحة العروض في 18 ديسمبر، وشملت العروض الرئيسة الأخرى على مسرح ساحة العروض لعشاق الموسيقى هذا العام، الفنانة أريام، والفنانة العراقية ذات الصوت الرخيم أصيل هميم، والفنان المصري محمد حماقي، بالإضافة إلى مواهب إقليمية مميزة، مثل أبري آند ذا أفرلاستينج، أمجد شاكر وآز بر كاسبر.

كما استمتع رواد المهرجان ببعض الأنشطة الترفيهية الراقية هذا العام مع أكثر من 15 تجربة لم يسبق لها مثيل تستحق التوثيق على منصة «إنستغرام» من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وكندا، حيث ظهروا لأول مرة في الشرق الأوسط في مهرجان «أم الإمارات»، كما عاد بيت مرح المهرجان مع أنيما، وهو جهاز ضوئي مذهل يتفاعل مع الجمهور في الوقت الحقيقي. من جانب آخر، استمتعت العائلات بلحظات رائعة معاً في المنزل المسكون ومساحة كرة السلة ومتحف عالم التواصل الاجتماعي «يوزيوم» - و«بوابة الفن»، المجسّم الفنّي من تصميم وإبداع الفنان أندرو كوفاكس، أما الشباب فكان بإمكانهم اختبار حظهم ومهاراتهم في ألعاب الأركيد المختلفة والأنشطة الافتراضية والواقعية في منطقة التشويق.

تجارب الطهي

وقدمت هذه النسخة من المهرجان تجارب الطهي من جميع أنحاء العالم لتناسب كل الأذواق، حيث ضمت أكثر من 36 منفذاً محلياً وعالمياً للأطعمة والمشروبات وبائعي طعام أخذوا عشاق الطعام في جولة لتذوق المأكولات المتنوعة، حيث قدموا سمفونية من النكهات والثقافات لإرضاء أذواقهم، أيضاً استضاف المهرجان مقاهي أنيقة ورائجة ومفاهيم طعام الشارع، مثل المخبز البريطاني «بيجي بورشن»، وذا نوت تشوروز، وكعك الجبن المخبوز على طريقة نيويورك من ويبد لندن، والبرغر الكلاسيكي الشهي من «باتي آند بان» لأول مرة هذه السنة.

أما حي التسوق في مهرجان «أم الإمارات»، وهو مساحة بيع بالتجزئة منسقة على طول الكورنيش، فضم 62 علامة تجارية محلية وعالمية، بما في ذلك متجر الملابس الفاخرة الأول في لندن ومتجر أزياء الشارع العالمي ديوكس كابورد، إلى جانب أسماء عالمية مثل سوبريم وكالفن كلاين ونايكي ورولكس، فضلاً عن بضائع شيكاغو بولز والملابس الفينتاج الأخرى.

صالح الجزيري: الدورة الأكبر والأنجح

قال صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يتطور مهرجان (أم الإمارات) كل عام ليلبي توقعات ورغبات رواده المتغيرة، ما يجعله المهرجان الترفيهي الأكبر في المنطقة، حيث استقبلنا هذا العام عدداً غير مسبوق من الزوار الذين جاؤوا مع الأصدقاء والعائلة لقضاء أوقات مميزة والاستمتاع بالعروض الغامرة والفنون والأنشطة المختلفة، ومفاهيم التسوق والطعام العالمية تحت سقف واحد»، وأتوجه بالشكر لجميع الجهات المشاركة ولشركائنا على تقديم أفضل التجارب من جميع أنحاء العالم لجعل هذه الدورة الأكبر والأنجح حتى الآن، ولا يسعنا الانتظار حتى عودة الزوار إلى العاصمة لحضور دورة أكثر تفاعلاً وإثارة من مهرجان (أم الإمارات) في عام 2023».

ألعاب نارية

تم تمديد هذا المهرجان من 23 ديسمبر الماضي لغاية الأول من يناير 2023، وهو ما منح العائلات فرصاً إضافية من أجل الحصول على ذكريات لا تُنسى خلال موسم الاحتفالات، وحظي الزوار بأفضل مشاهدة لعروض الألعاب النارية التي أنارت سماء الكورنيش في أبوظبي احتفاءً بقدوم ليلة رأس السنة الجديدة.