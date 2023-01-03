9 مطربين ومطربات.. في دراما رمضان

سعيد ياسين (القاهرة)

تشهد المسلسلات التلفزيونية المقرر عرضها خلال رمضان المقبل حضوراً كبيراً لأهل المغنى من المطربين والمطربات والعاملين في فرق غنائية، ومنهم من يواصل حضوره التمثيلي خلال رمضان، ومنهم من يعود بعد غياب، وآخرون يخوض التجربة للمرة الأولى.

حمادة هلال

يحافظ حمادة هلال على حضوره الرمضاني للعام الثالث على التوالي، من خلال الجزء الثالث من مسلسل «المدّاح» الذي يشاركه بطولته خالد زكي ومحمد رياض وسماح أنور، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، وتدور أحداثه حول شاب متدين ومحبوب يعيش حياته في هدوء، وبسبب حادث يتعرض له تنقلب حياته رأساً على عقب، وكان هلال قد شارك في عدة مسلسلات رمضانية من قبل، منها «ابن أصول» و«قانون عمر» و«طاقة القدر» و«ولي العهد».

روبي

تواصل روبي حضورها للعام الثاني على التوالي، حيث تقوم ببطولة مسلسل «حضرة العمدة» مع رياض الخولي وسميحة أيوب، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، وتدور أحداثه حول فتاة تترشح لمنصب «عمدة القرية» لتواجه العديد من المشاكل والأزمات، وكانت روبي قدمت في رمضان الماضي مسلسل «رانيا وسكينة»، ومن قبله «رمضان كريم» و«سجن النسا» و«بدون ذكر أسماء».

شمس الكويتية

تخوض شمس الكويتية تجربة التمثيل للمرة الأولى في مشوارها، من خلال الدراما المصرية، حيث تشارك في مسلسل «سر السلطان» مع أحمد السعدني وأحمد فهمي وحسين فهمي، عن قصة «سره الباتع» ليوسف إدريس وإخراج خالد يوسف.

إدوار

بدأ إدوار مشواره الفني بالغناء والعزف على الجيتار، وعضواً في فرقة الغناء الغربي «جيبسي»، وركز بعد ذلك على التمثيل، ويحضر في رمضان المقبل من خلال مسلسل «حضرة العمدة» مع روبي، وكان شارك العام الماضي في مسلسلي «ملف سري»، و«رانيا وسكينة»، ومن قبلهما «كوفيد-25»، و«نسل الأغراب»، و«البرنس»، و«فرصة تانية» و«حكايتي» و«ولد الغلابة» و«رحيم» و«الزيبق».

أسماء أبو اليزيد

الأمر نفسه يتكرر مع أسماء أبو اليزيد التي قدمت في بدايتها عدداً من التجارب الغنائية من خلال مشاركتها في فرقة «بهجة»، قبل أن تتجه إلى التمثيل، وتشارك في رمضان المقبل في مسلسل «بطن الحوت» مع محمد فراج وباسم سمرة، تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، وكانت قد شاركت في رمضان الماضي في مسلسل «توبة»، ومن قبله «الاختيار2» و«لعبة النسيان» و«هوجان» و«ليالي أوجيني» و«هذا المساء».

فهمي والشامي

ويشارك كل من أحمد فهمي وأحمد الشامي، وهما عضوان في فريق «واما الغنائي»، بالتمثيل في مسلسل «الرواية» مع أيتن عامر، وتدور أحداثه حول جريمة قتل داخل عرض مسرحي خلال ليلة الافتتاح، ويتصارع الجميع لكشف الحقيقة والبحث عن الجاني، وكان فهمي قد شارك في عدد من المسلسلات، منها «الاختيار2» و«أسود فاتح» و«الميزان» و«لأعلى سعر» و«الداعية» و«طريقي»، أما الشامي فشارك في «دايماً عامر» و«أحسن أب» و«فرصة تانية» و«أرض جو».

مي كساب

رغم حرصها على تقديم أغنيات منفردة بين الحين والآخر، إلا أن مي كساب تواصل تركيزها على التمثيل منذ فترة، وتشارك في رمضان المقبل في مسلسل «العمدة» مع محمد رمضان وزينة، تأليف وإخراج محمد سامي، وشاركت في رمضان الماضي مع يسرا في مسلسل «أحلام سعيدة».

دياب

بدأ دياب مشواره مطرباً واشتهر بأداء الأغنيات الشعبية، لكنه ركز نشاطه في السنوات الأخيرة على التمثيل، ويشارك في رمضان المقبل مع منى زكي في مسلسل «تحت الوصاية»، وكان قد شارك في عدد من المسلسلات الرمضانية من قبل، منها «توبة» و«نسل الأغراب» و«البرنس» و«فرصة تانية» و«ليالينا 80» و«أبو جبل» «وأيوب» و«كلبش».