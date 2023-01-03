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"أبل" تعتزم رفع أسعار بطارية هواتف "آيفون"

"أبل" تعتزم رفع أسعار بطارية هواتف "آيفون"
3 يناير 2023 18:32

إذا كنت تستخدم هاتف "آيفون 13" وأقدم وتلاحظ تدهورا متسارعا في بطاريتك، فهذا أفضل وقت من أجل استبدالها، لأن الشركة سترفع الأسعار عما قريب.
 
وذكر موقع "9to5mac" أنه رصد في الموقع الرسمي لشركة "أبل" التي تصنع "آيفون" أن خدمة البطارية خارج الضمان لكل الهواتف التي تصنعها (باستثناء آيفون 14) سترتفع بمقدار 20 دولارا.

وعلى سبيل المثال، فإن خدمة استبدال بطارية "آيفون" ستزيد من 69 دولارا إلى 89 دولارا ابتداءً من مارس المقبل.

وجرى استثناء أحدث هواتف شركة "أبل" من الإجراء وهو "آيفون 14"، لأن البطارية الموجودة فيه تكلف حاليا 99 دولارا.

وحاليا تطلب الشركة الأميركية من زبائنها دفع مبلغ 69 دولارا لمنحهم بطاريات للأجيال الجديدة من هواتفها مثل "آيفون 13"، و"آيفون 12"، أما الأجيال القديمة مثل "آيفون 8" فما أقدم فتبلغ التكلفة 49 دولارا.

وستنتهي هذه الأسعار كلها في فبراير المقبل، نظرا لأن القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس المقبل بحسب سكاي نيوز العربية.

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ويمكن إجراء عملية استبدال بطارية "أبل" عبر أفرع الشركة المنتشرة في العالم أو عبر الإنترنت والموزعين المعتمدين.

وحتى البديل الذي يقوم على إصلاح البطارية في شركة "أبل" فسترتفع أسعار خدماته في مارس المقبل أيضا.

وقبل بضع سنوات، وتحديدا في عام 2018، خفّضت "أبل" من تكلفة استبدال البطارية إلى 29 دولارا، بعد فضيحة التباطؤ التي طالت هواتف "آيفون".

وكان ذلك الأمر جزءا من اعتذار قدمته الشركة عن العطل الذي حدث، لكن سرعان ما عدلت "أبل" من أسعار البطاريات في العام التالي 2019، إذ رفعت الأسعار مجددا إلى 69 دولارا.

المصدر: وكالات
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آيفون
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