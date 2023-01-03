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«الحمرية» تختتم مشاركتها في «ضواحي 11»

من مشاركات بلدية الحمرية في مهرجان «ضواحي 11» (من المصدر)
3 يناير 2023 17:44

الشارقة، الحمرية (الاتحاد)

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اختتمت بلدية الحمرية، بنجاح مشاركتها في مهرجان «ضواحي 11»، الذي نظمته دائرة شؤون الضواحي والقرى في حكومة الشارقة، الممتد خلال الفترة من 8 ديسمبر الفائت وحتى الأول من يناير الجاري في حديقة «النوف 1»، في مدينة الشارقة، بعد أن قدمت البلدية جملة واسعة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة والمسابقات.
وأوضح مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أن مشاركة بلدية الحمرية في مهرجان ضواحي جاءت ترجمةً لتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص سموه على تعزيز الترابط الاجتماعي والتماسك والترابط الأسري، وترسيخ أجواء المحبة والسعادة بين أفراد الأسرة والمجتمع، وإطلاق فعاليات وبرامج تنسجم مع قيمنا وعاداتنا وهويتنا الوطنية.
ولفت الشامسي إلى أن بلدية الحمرية ممثلة بكوادرها الوظيفية من مختلف الإدارات والأقسام حققت هدف البلدية من المشاركة بالحدث المجتمعي السنوي، من خلال التفاعل مع الزوار والعائلات والأطفال، وتعزيز رؤيتهم الثقافية والمجتمعية وتقديم فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة بلغت (28) فعالية وورشة عمل تناولت الجوانب البيئية والإبداعية والترفيهية، إلى جانب المسابقات التفاعلية وتوزيع الجوائز والهدايا اليومية القيمة على مستحقيها.
وعبّر الشامسي عن سعادته بمشاركة بلدية الحمرية في فعاليات مهرجان ضواحي 11 متقدماً بالشكر إلى الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى في حكومة الشارقة، على إتاحة الفرصة أمام بلديات إمارة الشارقة للمشاركة في فعاليات المهرجان، وتقديم الفعاليات والبرامج والورش التي تعزز من جودة الحياة للعائلات والزوار وترتقي برفاهية المجتمع.

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