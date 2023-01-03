متى يمكنك أن ترى 4 "أقمار عملاقة" في عام 2023؟

الناس هذا العام على موعد مع 4 أقمار عملاقة، أحدها "القمر الأزرق" (Blue Moon) ، الذي لا يتكرر كل عام.



ما هو القمر العملاق؟

القمر العملاق هو حدث قمري نادر ومثير للإعجاب، لن تلمحه سوى بضعة مرات في السنة.

عندما يحدث ذلك، تمتلئ السماء بقمر مشرق وكبير، من شأنه أن يبهر أي شخص يحدق به.

القمر العملاق هو مزيج من تأثيرين فلكيين مختلفين، وتحديدا عندما يتزامن قمر جديد أو مكتمل مع "نقطة الحضيض القمري"، وهي أقرب نقطة للقمر إلى الأرض في مداره الشهري.

يجب أن يقترب القمر من 90 بالمئة من أقرب بعد له من الأرض، ليتم تعريفه رسميا على أنه قمر عملاق.

وهذا يعني أن القمر يحتاج إلى الاقتراب من مسافة 224,865 ميلا من الأرض، وأن يكون قمرا مكتملا.

سيكون العالم على موعد مع 4 أقمار عملاقة خلال عام 2023، وفق ما ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، وذلك في التواريخ التالية:

3 يوليو: باك مون

1 أغسطس: ستورغيون مون

30 أغسطس: بلو مون

29 سبتمبر: هارفست مون

القمر الأزرق

يصادف أن يكون القمر العملاق يوم 30 أغسطس هو القمر الأزرق، وهو أمر نادر الحدوث بحسب سكاي نيوز العربية.

يحدث عندما تحصل على اكتمال القمر الثاني في شهر تقويمي.

القمر لا علاقة له باللون الأزرق (كما هو الحال مع الاسم)، لكنه مثير.

يحدث القمر الأزرق (بلو مون) كل سنتين أو 3 سنوات.

في حالات نادرة، يمكن أن يتكرر القمر الأرق مرتين في السنة الواحدة، مثل عامي 2018 و2037.