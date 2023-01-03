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أول مسبار قمري كوري جنوبي ينقل صوراً عن الأرض والقمر

لحظة إطلاق المسبار الكوري الجنوبي
3 يناير 2023 17:27

أرسل أول مسبار قمري كوري جنوبي، "دانوري"، صوراً مذهلة بالأبيض والأسود عن سطح القمر والأرض، على ما أعلن المركز الفضائي الكوري الجنوبي الثلاثاء.
وكان المسبار "دانوري"، واسمه مركّب من كلمتي "دال" أي القمر و"نوري" أي الاستفادة، انطلق في أغسطس من الولايات المتحدة على صاروخ مصنّع من شركة "سبايس إكس"، ودخل مدار القمر في ديسمبر بعد تمديد رحلته لتوفير الوقود.
وقد التُقطت هذه الصور بين 24 ديسمبر والأول من يناير، من مسافة تقل عن 120 كيلومترا عن سطح القمر، وفق بيان للمعهد الكوري الجنوبي للبحث الفضائي.
وأشار المعهد إلى أن هذه الصور ومقاطع الفيديو "ستُستخدم لاختيار المواقع التي من شأنها أن تشكّل مهبطاً للمركبات المتجهة إلى القمر سنة 2032".
ويجري المسبار "دانوري" دورة كاملة حول القمر مرة كل ساعتين، وفق المركز الفضائي. 

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