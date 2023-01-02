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محمد الشرقي يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء «الفجيرة للفنون»

محمد الشرقي يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء «الفجيرة للفنون»
2 يناير 2023 23:18

 أصدر سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة قراراً بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.ونص القرار رقم 1 لسنة 2023 بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة برئاسة سموه، وعضوية كل من حمدان كرم الكعبي، وسالم بن خليفة الفلاحي، ومحمد الاستاد الحمادي، ومحمد نوري رسول النوري، وسندية عبدالله السماحي، وعلياء سليمان الجاسم، كما نص القرار على تعيين هاجر محمد خلفان البلوشي مقرراً للمجلس.
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم وينشر الخبر في الجريدة الرسمية.

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