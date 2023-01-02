6 مسلسلات ترتدي «جلباب» الصعيد في دراما رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

تجذب المسلسلات التي تدور أحداثها في صعيد مصر، عشاق الدراما، ولأنها تتطلب استعدادات خاصة، تُعد اختباراً صعباً للممثلين، لا سيما في ضوء السمات التي تتطلبها تلك الأعمال، من اللهجة والأزياء والحبكة وغيرها، وهي تحتل مساحة كبيرة على شاشة رمضان المقبل، حيث يجري الاستعداد لتصوير 6 مسلسلات متنوعة الموضوعات والقضايا.

«سِتّهم»

أعلنت روجينا عن تقديم مسلسل ينتمي للبيئة الصعيدية بعنوان «ستهم» تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج رؤوف عبد العزيز، وقامت روجينا بتصوير إعلان تشويقي للمسلسل وطرحته مؤخراً، وظهرت خلاله في زي «رجل» صعيدي بعمامة على رأسها. وهذا الشكل يعيد للأذهان قصة الكفاح الملحمية للشخصية الحقيقية «صيصة أبو دوح» بالأقصر، التي تنكرت في زي الرجال عقب وفاة زوجها وهي حامل في الشهر السادس، وبدأت تخرج للعمل بعد أن أنجبت مولودتها الوحيدة وعملت في مهن عدة لا يقوم بها إلا الرجال، ثم عملت «ماسح أحذية» حتى زواج ابنتها.

وأكدت روجينا أنها متحمسة لتجربة الدراما الصعيدية مرة ثانية بعد مسلسل «الفرار من الحب»، تأليف محمد صفاء عامر وإخراج مجدي أبو عميرة، والتي قدمتها منذ سنوات.

«عملة نادرة»

تخوض نيللي كريم تجربتها الأولى في المسلسلات الصعيدية، بمسلسل «عملة نادرة» والذي كان يحمل اسم «ولو بعد حين»، تأليف د. مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وتقدم تجربة مختلفة تناقش قضايا مهمة، منها حرمان المرأة من الميراث، خاصة الأرض التي ترفض بعض العائلات توريثها للنساء.

وقالت نيللي، إن فكرة المسلسل تدور حول الصراع بين العادات والتقاليد، مؤكدة أن دور الصعيدية، تقدمه للمرة الأولى في رمضان المقبل، ويحتاج منها بعض التحضيرات الخاصة لتقديم عمل مقنع يحترم عقل المشاهد.

«ضرب نار»

يقدم الثنائي الزوجان ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مسلسلاً صعيدياً بعنوان «ضرب نار»، ليخوضان به السباق الدرامي الرمضاني، إخراج مصطفى فكري ويشارك في بطولته سهير المرشدي، هدى الأتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، وتدور أحداثه بين القاهرة وسوهاج، ويشهد العديد من الصراعات ذات الإيقاع السريع.

«حضرة العُمدة»

وتقدم روبي مسلسل «حضرة العمدة» تأليف إبراهيم عيسى، ويشارك في بطولته سميحة أيوب، بسمة، أحمد بدير، وإخراج عادل أديب، وتدور أحداثه حول فتاة خريجة الجامعة الأميركية من أصول صعيدية، وتتعرض لبعض المشاكل مع عائلتها، فيتم إجبارها على قبول «العمودية» حتى لا تخرج من عائلتها، في تحد منها لكل أعراف وتقاليد قريتها، وتَدخل في صراعات مع رجال القرية الرافضين توليها المنصب؛ لأنّه من وجهة نظرهم «للرجال فقط».

«العُمدة»

ويجسد محمد رمضان شخصية ذات أصول صعيدية في مسلسل «العُمدة» تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي بين الصعيد والقاهرة، من خلال رجل يعيش حياة صعبة ويتزوج أربع نساء، ويشارك في بطولة العمل، زينة، هالة صدق، إيمان العاصي، عصام السقا، مي كساب، أحمد داش، هيدي كريم، فريدة سيف النصر، طارق النهري، مجدي بدر، طارق الدسوقي، وأحمد فتحي.

«الكبير أوي»

يواصل أحمد مكي تقديم الدراما الصعيدية الكوميدية بمسلسل «الكبير أوي»، ويستعد لتصوير الجزء السابع، ويشارك في بطولته رحمة أحمد، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.