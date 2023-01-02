5 أخطـاء وراء «أنانية» طفلك

ترجمة: عزة يوسف

الإفراط في تدليل الأطفال يمكن أن يجعلهم يشعرون بأنهم أفضل من غيرهم، وقد لا يتحلون بسلوكيات اجتماعية محترمة، حيث نقلت جريدة «Times of India» الهندية عن الدكتورة تريسي باكسلي، خبيرة علاقات الأبوة والأمومة، بعض الأخطاء الأبوية التي يمكن أن تجعل أطفالك أكثر أنانية، ومنها:

تلبية جميع رغباتهم

إذا كنت تميل إلى تحقيق جميع طلبات طفلك لجعله مرتاحاً وسعيداً، فأنت بذلك تحرمه من القدرة على تقبل الرفض والشعور بالحرمان، وبأن الأمور لا تسير طوال الوقت على هواه، والبالغ الناضج هو الذي يحترم خيارات الآخرين ويتقبل رفضه باحترام، ولكن إذا لم تُعلّم ابنك قيمة الآخرين أو رفضهم له أو طلباته، من المؤكد أنه سيصبح أنانياً عندما يكبر.

عدم التعلم من التجارب

نظراً لأن الأطفال يتعلمون من مراقبة تصرفات الكبار من حولهم، يجب على الآباء والأمهات توفير تجارب تعليمية لهم تستهدف غرس القيم والأخلاقيات الحميدة فيهم منذ طفولتهم المبكرة، التي تجعلهم ينظرون إلى الأمور من وجهات نظر مختلفة.

عدم فهم الآخرين

كلما كبر طفلك، تزداد فترة تعرضه للعالم الخارجي بعيداً عن الأسرة والمنزل؛ لذلك يجب على الآباء والأمهات توجيه أبنائهم حول كيفية التفاعل مع الآخرين عن طريق التحدث معهم حول ما يشاهدونه في الأخبار أو يسمعونه خارج المنزل أو يقرؤونه على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكنهم بذلك مساعدتهم على النمو ليصبحوا أفراداً أكثر ذكاء وانفتاحاً.

عدم الشعور بالنعم

من الطبيعي أن يشعر الشخص بالإحباط في بعض الأحيان، إلا أن أطفالك يجب أن يتعلموا التفكير في النعم التي يملكونها والبحث عن حلول لمشكلاتهم دون توتر، وإذا لم يتعلم طفلك كيف يكون ممتناً لما لديه وكان يأخذ النعم التي لديه كأمر مسلم به، فقد يصبح بالغاً مضطرباً نفسياً ولا يشعر بالسعادة أبداً.

قلة العطاء

في عالم تدور فيه غالبية العلاقات حول الأخذ والعطاء والربح والخسارة، يجب أن يتعلم طفلك أن يكون عطوفاً، وأن يهتم بالآخرين من خلال أفعاله، ويقدم المساعدة لمن يحتاج إليها كلما استطاع، حتى لا يصبح بالغاً قاسي القلب، ولا يهتم إلا بذاته.