زيارة افتراضية لسفينة «إنديورنس» الغارقة

لندن (د ب أ)

أنشأت منظمة «فوكلاندس ماريتايم هريتدج تراست» موقعاً إلكترونياً لعرض معلومات وصور ومقاطع مصورة من الرحلة الاستكشافية «إنديورنس 22» التي نجحت في العثور على حطام السفينة «إنديورنس» التي غرقت في القطب الجنوبي منذ 108 سنوات، وكانت السفينة الغارقة قد انجرفت قبل أن تتحطم بفعل الثلوج، وتمكن طاقم السفينة من الهرب إلى جزيرة إليفانت لينطلق قائد الرحلة الاستكشافية إرنست شاكلتون مجدداً في أحد قوارب النجاة لطلب المساعدة، وباءت محاولات تحديد موقع السفينة الغارقة بالفشل حتى مارس الماضي، عندما وجد باحثون من الرحلة الاستكشافية الحطام بمساعدة روبوتي غطس، ويوفر الموقع الإلكتروني فرصة للاقتراب من الحطام الذي يعد أثراً تاريخياً لا يمكن لمسه في ظل اتفاقية القطب الجنوبي الدولي.