مصر تتسلم «التابوت الأخضر» من أميركا

تسلمت مصر، أمس، تابوتاً أثرياً يعود تاريخه للعصر المتأخر، بعد استعادته من متحف هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري: إن عودة التابوت الأخضر تمثل نجاحاً جديداً لوزارة الخارجية في ملف استعادة الآثار المهربة، مضيفاً: «إن مصر نجحت على مدار السنوات العشر الماضية في استعادة 29500 قطعة أثرية»، ويعرف التابوت الأثري بـ«التابوت الأخضر» وهو غطاء تابوت خشبي، يعود للكاهن «عنخ إن ماعت»، وهو كاهن مدينة هيراكيوبوليس، ويتميز التابوت الخشبي بحجم استثنائي إذ يبلغ طوله أكثر من 3 أمتار، ومغطى بالكتابات الهيروغليفية، ووجه لونه أخضر، مزدان بزخارف ذهبية.