مذكرات هاري في «60 دقيقة»

لندن (د ب أ)

كشف دوق ساسكس الأمير هاري عن تفاصيل بشأن كتابه الجديد خلال حوار مع الإعلامي أندرسون كوبر ببرنامج «60 دقيقة» على قناة «سي بي إس نيوز» الأمريكية من المقرر بثها الأحد المقبل، ويناقش هاري خلال المقابلة مذكراته التي تحمل عنوان «سبير»، ومن المتوقع أن يقدم كتاب «سبير» تفاصيل عن خلافات بين هاري وشقيقه ويليام أمير ويلز، كما سجل هاري مقابلة تليفزيونية عن سيرته الذاتية لبرنامج «العاشرة» بقناة «آي تي في» البريطانية، ويأتي ذلك بعدما قال الأمير هاري في مسلسله الوثائقي بقناة نتفليكس إن ويليام أخلف وعدا كان قد قطعه له بعدم تسريب معلومات بسيطة عن أحدهما الآخر.