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«مأساة طفل فيتنامي عالق منذ يومين».. وحياته في خطر

من موقع الحادث
2 يناير 2023 19:02

لا يزال عمال الإنقاذ في فيتنام يبذلون قصارى جهدهم، اليوم الاثنين، لتحرير فتى يبلغ من العمر 10 سنوات بعد سقوطه منذ يومين داخل عمود خرساني ضيق في موقع للبناء عشية رأس السنة الجديدة.

وسُمع لي هاو نام وهو يبكي طلباً للمساعدة بعد فترة قصيرة من سقوطه في الكتلة الخرسانية صباح يوم السبت الماضي، لكن رجال الإنقاذ لم يتلقوا أي رد منه اليوم الاثنين عندما شرعوا في إنزال كاميرا في محاولة لتحديد موقعه في العمود الخرساني الذي يبلغ طوله 35 متراً.

ووقع الحادث في موقع لبناء جسر في مدينة ميكونج حيث كان الصبي يبحث مع أصدقائه عن خردة الحديد.

ونقلت صحيفة توي تري نيوز المحلية عن مدير إدارة النقل في المنطقة قوله «لا يمكنني استيعاب كيف سقط (الطفل) في هذه الكتلة الخرسانية المجوفة، التي يبلغ قطرها (25 سم) فقط، قبل أن يندفع 35 متراً للأسفل».

وأفادت وسائل إعلامية بفشل جهود رفع الكومة الخرسانية بالرافعات والحفارات حتى الآن كما لم يتمكن رجال الإنقاذ من تحديد موقع الصبي.

وضخ رجال الإنقاذ كميات من الأكسجين داخل الكتلة الخرسانية وشرعوا في تليين التربة المحيطة بها، لكن الكتلة مالت قليلاً، مما يعقد جهود تحرير الطفل.

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المصدر: وكالات
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