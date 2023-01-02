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الممثل جيريمي رينر في حالة حرجة بعد حادث

الممثل جيريمي رينر في حالة حرجة بعد حادث
2 يناير 2023 12:53

يعاني النجم السينمائي جيريمي رينر، المرشح لجوائز أوسكار والمعروف بأدواره في أفلام عدة من سلسلة مارفل، وضعاً صحياً حرجاً لكنه مستقراً بعد تعرضه لحادث على الثلج، على ما أفاد ممثل عنه لوسائل إعلام أميركية الأحد.

وقال ناطق باسم الممثل لموقعي "ذي هوليوود ريبورتر" و"ديدلاين" إن رينر تعرض لإصابة خطرة خلال جرفه الثلج بواسطة كاسحة ثلوج.

وأضاف "يمكننا أن نؤكد أن جيريمي في حالة حرجة لكنها مستقرة بسبب الإصابات التي لحقت به بعد تعرضه لحادث مرتبط بالطقس أثناء جرف الثلوج في وقت سابق" الأحد. وأشار الناطق إلى أن جيريمي رينر "محاط بعائلته وهو يتلقى رعاية ممتازة".

وقد رُشح رينر البالغ 51 عاماً، لجائزتي أوسكار عن دوريه في "The Hurt Locker" و"The Town".
وظهر أيضاً بشخصية كلينت بارتون، المعروف أيضاً كالبطل الخارق "هوك آي" في عدد من أفلام سلسلة مارفل.

ويمتلك رينر عقاراً بالقرب من ماونت روز سكي تاهو، وهي منطقة قريبة من رينو بولاية نيفادا تعرضت لعواصف شتوية، وفق "ذي هوليوود ريبورتر".

وتطرق الممثل الأميركي أخيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الظروف الجوية القاسية في المنطقة المحيطة ببحيرة تاهو، المتاخمة لولايتي كاليفورنيا ونيفادا، وهي وجهة تزلج مشهورة عالمياً.

في 13 ديسمبر، نشر رينر تغريدة تضمنت صورة لسيارة مدفونة بالثلج، مرفقاً إياها بشرح جاء فيه "تساقط الثلوج في بحيرة تاهو ليس مزحة".

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المصدر: آ ف ب
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