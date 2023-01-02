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الشاي أم القهوة.. أيهما الأكثر صحة؟!

تعبيرية
2 يناير 2023 07:34

قالت دراسة يابانية حديثة إن الاستهلاك المفرط للقهوة يزيد من مخاطر الوفاة المرتبطة بأمراض القلب لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم الشديد. لكن لم يلاحظ نفس التأثير من تناول الشاي الأخضر رغم احتوائه على الكافيين.

ونُشرت الدراسة في مجلة جمعية القلب الأميركية، وقالت إن التأثير المفيد للقهوة يعتمد على مستوى ضغط الدم لدى الفرد. وفي مرضى ارتفاع ضغط الدم الشديد، يمكن أن تسبب القهوة زيادة حادة في ضغط الدم، يزداد معها الخطر على القلب.

وأجريت الدراسة في جامعة تسوكوبا اليابانية، واعتمدت على بيانات 18609 أشخاص، ثلثهم من الرجال، من 24 منطقة في جميع أنحاء اليابان.

وأظهرت النتائج أن تناول فنجانين أو أكثر من القهوة يومياً يزيد من مخاطر الوفيات المرتبطة بأمراض القلب بين المصابين بارتفاع ضغط الدم من الدرجة الثانية والثالثة.

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المصدر: وكالات
الشاي والقهوة
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القهوة
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