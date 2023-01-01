2023 أفراح حتى الصباح

أبوظبي (وكالات)

حتى الصباح استمرت احتفالات العالم بحلول العام الجديد، عروض فنية وفقرات ترفيهية يتصدرها العرض الاستثنائي الذي قدمه مغني الراب ومصمم الرقصات الكوري الجنوبي جايهوب في تايمز سكوير بمدينة نيويورك، وحفلات موسيقية صاخبة حضرها الآلاف، في مقدمتها الحفل الذي أحيته المغنية كيلسي باليريني في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي. وشهدت عواصم وكبريات مدن دول شرق آسيا احتفالات صاخبة، وتجمع السكان في الميادين الرئيسة وانخرطوا في وصلات رقص وغناء حتى شروق الشمس، ولم يخل الأمر من طقوس خاصة كاحتفاء فريق من عشاق السباحة في الصين بالعام الجديد عبر الغوص في مياه بحيرة متجمدة بمقاطعة لياونينغ شمال شرق الصين.