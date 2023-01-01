«كويت سات 1» ينطلق الثلاثاء

الكويت (د ب أ)

ينطلق القمر الاصطناعي الكويتي الأول «كويت سات 1» على متن صاروخ فضائي من منصة بفلوريدا غداً الثلاثاء.. وقال مدير العمليات بالمشروع الوطني للقمر الاصطناعي الأول الدكتور أحمد الكندري: إنه بعد نحو أربع ساعات ودقيقتين من الإطلاق سوف يرسل القمر أول إشارة للمحطة الأرضية في جامعة الكويت، وهي إشارة تشمل نسبة البطارية وبيانات متعلقة بجاهزية أنظمته وأجهزته، وأوضح أن القمر سيدور حول الأرض، وبه كاميرا عالية الدقة ترسل صوراً تتعلق بعلوم البحار والمد الأحمر والتلوث النفطي، إلى جانب صور متعلقة بالهندسة المعمارية والحالة العمرانية.