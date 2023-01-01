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إحياء مهرجان الدببة في رومانيا

إحياء مهرجان الدببة في رومانيا
2 يناير 2023 00:24

رومانيا (أ ف ب) 

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يتعرّق كوزمان (17 عاماً) وهو يرتدي فراءً يزن أربعين كيلوغراماً، إلا أنّه لا يفوّت المشاركة في مهرجان الدببة الموروث والذي أصبح حدثاً سياحياً وشائعاً بين الشباب الرومانيين.
وتستهدف السلطات المحلية في رومانيا من وراء إحياء المهرجان استقطاب أعداد أكثر من السياح وإنعاش الحرف التقليدية المتعلقة بتصنيع الأزياء التقليدية، وترويج أنواع من الطعام التقليدي. 
ويقول كوزمان وهو يحرّك رأس دب يرتديه على وقع الطبول والمزامير: فراء الدبّ هذا كان لجدّي.
 ومع انطلاق المهرجان تتحرك مجموعات تختارها البلدية بعناية، مرتدين فراء الدببة ويقدمون عرضاً صاخباً وغنياً بالألوان للزوار.

رومانيا
الدببة
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