دراسة: التوتر يسبب فقدان البصر

أكد دراسة حديثة أن التوتر المستمر يمكن أن يجعل بصرك أسوأ بمرور الوقت، وذلك بسبب شيخوخة الخلايا في العين، مما يؤدي إلى تلفها بشكل أسرع.
والشيخوخة وموت الخلايا العقدية الشبكية في العين يعدان عاملاً رئيسياً للإصابة بمرض الزرق.
والزرق، أو «المياه الزرقاء» مرض يصيب العين ويدمّر العصب البصري الذي ينقل معلومات الرؤية إلى الدماغ، وفق تقرير نشره موقع «سكاي نيوز».
وقال معدو الدراسة: إن التوتر المتكرر لفترات، أجبر أنسجة العين على تسريع عملية الشيخوخة.
وأكد معدو الدراسة دوروتا سكوفرونسكا كرافشيك: «تشير التغيرات اللاجينية التي لاحظناها إلى أن التبدلات على مستوى الكروماتين (مزيج من الحمض النووي والبروتينات التي تشكل محتويات نواة خلية) يتم اكتسابها بطريقة تراكمية، بعد عدة مواقف من التوتر. وهذا يوفر لنا فرصة للوقاية من فقدان البصر، حيث يتم التعرف على المرض مبكراً».
وأضافت كرافشيك: «نواصل العمل لفهم آلية التغيرات المتراكمة في الشيخوخة من أجل إيجاد أهداف محتملة للعلاجات. نختبر أيضاً طرقاً مختلفة لمنع عملية الشيخوخة المتسارعة الناتجة عن التوتر».