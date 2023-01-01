«سفاري بارك دبي».. مغامرات في قلب الطبيعة

خولة علي (دبي)

حديقة سفاري دبي بارك، صممت لتتيح للزوار رؤية الحياة الفطرية وسلوكيات كل حيوان من كثب، على غرار الحياة البرية في عددٍ من دول العالم، لتكون أول سفاري مفتوح في منطقة الشرق الأوسط، فالبيئات المختلفة صُممت لتلامس طبيعية الحياة الفطرية التي تنحدر منها الحيوانات وكأنها في موطنها، لتمارس حياتها وسلوكياتها وسط الطبيعة.

تقع دبي سفاري بارك في منطقة الورقاء 5 على مساحة 119 هكتاراً، وتضم ما يقارب 3000 حيوان من جميع أنحاء العالم، وتتكون الحديقة من خمس مناطق جذب رئيسة هي: القرية الأفريقية، القرية الآسيوية، سفاري الصحراء العربية، قرية سفاري، ومنطقة الوادي، كما يُمكن للزوار تجربة الذهاب في رحلة سفاري لمزرعة الأطفال.

يمكن أن ينطلق الزائر إلى غابات أفريقيا المتمثلة في القرية الأفريقية، لتتجلى لهم شجرة البواب العملاقة، وأكواخ الكازيبو التي تعكس نمط المساكن في أدغال أفريقيا، ومن خلال ممرات مبردة بالطاقة الشمسية يمكن أن يمر الزائر من خلالها إلى محميات تحتضن مجموعة مختلفة من الحيوانات كالغوريلا، والضباع المخططة، والأسود، كما وُزعت جلسات تربط الممرات ببعضها البعض، لإعطاء مساحة من الراحة للزوار، ويمكن أن يختتم الزائر جولته في القرية الأفريقية بتجربة الولوج إلى «بيت الطيور» الذي يضم 150 نوعاً من الطيور الفريدة والمتميزة في مظهرها، وصُمم البيت على شكل شجرة عملاقة، يمكن أن يصعد عليها من خلال درج مثبت حول الشجرة أو مصعد مثبت في ساق الشجرة.

غابات آسيا

ومن البيئة الآسيوية، تم تصميم مبانٍ من الطراز المعماري الصيني، ليجد الزائر في أحضانها مختلف الحيوانات التي تعيش ضمن النطاق البيئة الآسيوية، منها الدب والطيور بأنواعها، وما يجلب الفكاهة والضحك هي تلك القرود التي جذبت الكثير من الزوار نحوها بما تصدره من أصوات وما تقوم به من حركات فكاهية، كما يمكن أن يتوقف الزائر في بيت المساج الآسيوي طلباً للاسترخاء والراحة.

رحلة سفاري

لخوض تجربة أكثر إثارة وترقب، يمكن التوغل في رحلة سفاري إلى قلب الحياة البرية، من أمام محطة السفاري بالصعود إلى مركبات محصنة جيداً ضد المخاطر، لتسير المركبة بين الحيوانات المستلقية في محميتها بأماكن متفرقة من المساحات المفتوحة من الحديقة، ضمن رحلة إلى حياة البراري المختلفة، ليرى الزائر فرس النهر، والحمار الوحشي، والجاموس، والنمر، والأسود، والتماسيح، والضباع، والفهود، وقرود البابون ووحيد القرن، والزرافة وغيرها الكثير من الحيوانات، ليلتقط الزوار الصور على مقربة من هذه الحيوانات من داخل أوكارهم وأعشاشها.

ترفيه ومعرفة

نتوقف مع أحد الزائرين الذين خاضوا تجربة الولوج إلى قلب الحياة البرية وبدوا أكثر إثارة ومتعة، حيث قال أحمد فهد، إن سفاري دبي بارك تجربة فيها الكثير من الترفيه والمعرفة بكل محطاتها، ولكن تبقى رحلة سفاري والتواجد بين الحيوانات المفترسة ورؤيتها في بيئتها هي الأكثر إثارة وحماساً، ونحن نراقبها من كثب من المركبة، وهذه اللحظات تبقى عالقة لنتذكرها ونوثقها بأجمل اللقطات المصورة. وتحدث سليمان صديق عن تنوع الحيوانات في الحديقة، إلى جانب مساحاتها الكبيرة التي تحتاج إلى عدة ساعات للانتهاء منها، وتوفر الاستراحات والمطاعم للزوار في مناطق مختلفة، مما يجعل الرحلة أكثر راحة ورغبة في زيارة أكثر من موقع بالحديقة، خاصة أن الأجواء الشتوية حالياً تساعد على قضاء أمتع الأوقات.

عروض الببغاوات

ويقدم سفاري بارك دبي عروضاً يومية تشويقية مثيرة، منها عرض الطيور لمدة نصف ساعة تقريباً، ليتعرف من خلاها الزائر على أغرب الطيور في العالم، والنادرة منها، ومنها الببغاوات، وغيرها من الطيور ضمن عروض مبهجة ومشوقة، إضافة إلى عروض حيوانات العالم بالقرية الآسيوية. وللمرح والمتعة يمكن أن يحظى الصغار رفقة ذويهم، بالتواجد في منطقة للألعاب لتسلق الجدران والقفز والتزلج على الحبل في أجواء حماسية.

مهددة بالانقراض

تحرص الحديقة عبر مشرفيها على تقديم معلومات للزوار حول الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض، وكيف تساهم الحديقة في حمايتها عبر توفير الرعاية البيطرية وبرامج الإكثار لتلك الحيوانات والطيور، كما تقديم المعلومات في إطار مشوق لا يخلو من الترفيه من أجل جذب أنظار وانتباه الجمهور من مختلف الفئات العمرية إلى هذه المسألة، مع ضمان تمضية أوقات سعيدة، وحصولهم على تجربة غنية تجمع بين التعلم والترفيه.

واحة برية محلية

من الحياة الفطرية في الصحراء العربية تتجلى سلسلة من الكثبان الرملية، ونباتات البيئة المحلية، ليشبه المكان واحة برية، حيث الحيوانات التي صنعت لها مخبأ طبيعياً لتتوارى عن الأنظار، ومن بين هذه الحيوانات الغزلان والمها العربي، والثعالب، والذئب والقنافذ وبعض الزواحف والطيور، والنمر العربي.