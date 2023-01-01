«مدد» سلاف.. يكشف آلام الحرب

محمد قناوي (القاهرة)

كشفت الممثلة السورية سلاف فواخرجي عن استعدادها لمشروع سينمائي في ثانية تجاربها الإخراجية بعنوان «مدد»، ويتناول بداية الحرب وكواليس الأيام الأولى منها، ومعاناة الشعب السوري خلالها، مقدماً أوجاع الأزمة من خلال طرح مختلف ومتعمق. قالت سلاف، إن الفيلم مشروع قديم بينها وبين الكاتب سامر محمد إسماعيل، وكان من المفترض أن يتم تنفيذه قبل سنوات عدة، ولكن توقف لظروف إنتاجية، وتم إحياؤه خلال الفترة الماضية ليبدأ التصوير فور الانتهاء من التحضيرات. وأشارت فواخرجي إلى أنها تبدأ خلال أيام تصوير مسلسل بعنوان «مال القبان»، المقرر عرضه في رمضان المقبل، إخراج سيف سبيعي، تأليف علي وجيه ويامن الحجلي، وتلتقي خلاله بسام كوسا بعد غياب عن العمل معاً قرابة 19 عاماً. وعن الموسم الثاني من مسلسل «عنبر 6»، قالت سلاف، إنها اعتذرت عن عدم المشاركة فيه، بسبب تعارض وقت التصوير مع مع التزاماتها الفنية، وكانت تتمنى أن تتواجد بالعمل لأنها أحبت تجربته وفريق العمل.