روجينا تخوض سباق رمضان مع «سِتّهم»



علي عبد الرحمن (القاهرة)

أكدت الممثلة المصرية روجينا مناقشة القضايا النسائية في المجتمع العربي، في مقدمة اهتماماتها بالأعمال الدرامية التي تشارك فيها، خاصة بعد التحسن في الطرح الدرامي خلال الأعوام الماضية، وذلك بوجود عناصر نسائية في الكتابة والإخراج استطعن نقل هموم المرأة إلى الشاشة.

وقالت روجينا لـ«الاتحاد»، إنها في هذا الإطار تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «سِتّهم»، الذي ينتمي للدراما الصعيدية، ويروي قصصاً حقيقية لمسيرة وكفاح 4 سيدات مصريات تخلين عن الزي النسائي وارتدين أثواب الرجال، وعملن في مهن شاقة.

وحول غيابها عن المسرح لمدة 6 سنوات منذ آخر عرض «أهلاً رمضان»، أوضحت روجينا أن المسرح بالنسبة لها حالة خاصة، ووهي تحلم بتقديم عرض كوميدي استعراضي.

وتنتظر روجينا طرح فيلمها «سري للغاية»، وتجسد فيه شخصية زوجة المعزول محمد مرسي، ويتناول الأحداث السياسية إبان ثورة 25 يناير وحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وصولاً إلى ثورة 30 يونيو.