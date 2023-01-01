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إنقاذ طفلة مولودة بحالة قلب نادرة في السعودية

إنقاذ طفلة مولودة بحالة قلب نادرة في السعودية
1 يناير 2023 14:21

أنقذ تدخل طبي في السعودية حياة طفلة مولودة بحالة قلب نادرة، تحدث بنسبة  1 % من بين 300 ألف شخص. وأفاد تجمع القصيم الصحي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الأحد ، بأن عيادة الأطفال بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب، استقبلت طفلة لم يتجاوز عمرها أربعة أشهر بوزن أربعة كيلوجرامات ونصف، وأظهرت نتائج الفحوصات الطبية نقصاً حاداً في التروية للشريان التاجي، بسبب تأصله من الشريان الرئوي بدلاً من الشريان الأورطي، مما تسبب بحدوث انعكاس في اتجاه تروية الدم وعدم وصول الكمية الكافية منه لعضلة القلب وتضخمه نتيجة نقص التروية الدموية.

وأشار إلى أن الكادر المختص في قسم الأطفال بالمركز، قام بإجراءات التدخل الطبي وإعادة زراعة الشريان التاجي الأيسر للطفلة في مكانه الطبيعي، مؤكداً أنه وبعد الاطمئنان على وضعها الصحي تم السماح بخروجها وهي بصحة جيدة.

ووفق الوكالة، تمكن مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم خلال 11 شهراً من إجراء أكثر من 330 عملية قلب مفتوح لمرضى من داخل وخارج منطقة القصيم

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السعودية
القصيم
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