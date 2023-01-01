5 طرق ذهبية تحمي من الخرف

العلماء يحددون فيتامينا يؤدي نقصه إلى الإصابة بالخرف
1 يناير 2023 13:39
كشف خبراء أن نحو 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من الخرف، ويتم تشخيص نحو 10 ملايين حالة جديدة كل عام، بينما يعتبر مرض ألزهايمر السبب الرئيسي للخرف في جميع أنحاء العالم.
ووفقاً لطبيبة الأعصاب فيرنا بورتر، فإن هذا العضو المعقد، يدير كل ما نقوم به من نوم وجوع وتفكير وانفعالات وحركات.
وقد شاركت بورتر،اختصاصية الأعصاب ومديرة خدمة الخرف ومرض ألزهايمر والاضطرابات العصبية الإدراكية في مركز بروفيدنس سانت جون الصحي بالولايات المتحدة الأميركية، العناصر التي يمكن أن تعزز نشاط هذا العضو المعقد الذي لا غنى عنه وهي: