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طريقة احتفال قدماء المصريين برأس السنة

احتفال قدماء المصريين برأس السنة وقدوم عام جديد كان مناسبة عظيمة
1 يناير 2023 12:53

قال الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر، إن المصريين القدماء كانوا يحتفلون برأس السنة ويذهبون إلى الحدائق والمنتزهات والحقول.

وأضاف أنهم كانوا يذهبون إلى الحدائق والمنزهات والحقول بالإضافة إلى تناولهم الطعام المفضل لهم مثل البط  والأوز، والأسماك المجففة والمشروبات المفضلة مثل عصير العنب.

وتابع عامر قائلا "هذا العيد كان يسمي بـ"وبت رنبت"، مشيرا إلى أن قصته تعود لآلاف السنين، وقد اتخذ عيد رأس السنة في الدولة الحديثة طابعا دنيويا وخرج من بين الأعياد الدينية العديدة ليتحول إلى عيد شعبي له أفراحه ومباهجه ومعانيه.

وأشار إلى أن احتفال قدماء المصريين برأس السنة، وقدوم عام جديد، كان مناسبة عظيمة يجتمع فيها كل المصريين، وكان يخرج تمثال المعبودة "حتحور" في ذلك اليوم للنور لتراه الجموع، وكأنه يمنح الحياة لعام آخر جديد.

وكان للمعبودة "حتحور" حضور كبير في تلك الاحتفالات فهي ربة السعادة والمرح والسرور لدى قدماء المصريين، وقد احتفل المصريون القدماء بشجرة الحياة التي يختارونها من الأشجار الدائمة الخضرة رمز الحياة المتجدد.

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