كندة علوش: لا أخشى دور «الأم»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أكدت كندة علوش، أنها لا تخاف من تقديم دور«الأم»، خاصة بعد أن لعبت هذا الدور مرتين، من خلال مشاركتها في بطولة فيلمي «نزوح»، و«السباحتان»، وأن الأبعاد النفسية والعوامل المحيطة بكل شخصية تختلف عن الأخرى. قالت كندة لـ«الاتحاد»، إن «هالة» في «نزوح» أم تتمتع بالقوة والصلابة في اتخاذ قرارتها دون تردد، إيماناً منها بالدفاع عن أسرتها وابنتها، ودارت الأحداث حول سقوط صاروخ على منزل فتاة عمرها 14 عاماً، في حدث غريب وغير متوقع. أما شخصية الأم في «السباحتان»، فتعتمد على تشجيع بناتها علي خوض تجربة السفر هرباً من الحرب في سوريا، وتحقيق حلمها في التنافس في أوليمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، والعمل يدور حول قصة حقيقية للشقيقتين السباحتين يسرا وسارة مارديني. وصرحت علوش بأنها لن تشارك في السباق الرمضاني المقبل، لتسجل بذلك غيابها للعام السادس على التوالي منذ آخر أعمالها «أفراح القبة»، عام 2016، رغم أنها عرض عليها العديد من الأعمال، ولكنها لم تتحمس لأي منها.