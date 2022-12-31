الأحد 1 يناير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

تعرف على أول دولتين تحتفلان باستقبال العام الجديد 2023

تعرف على أول دولة تحتفل باستقبال العام الجديد 2023
31 ديسمبر 2022 12:35

 

تستعد دول العالم للاحتفال بالعام الجديد 2023 باستعراضات وألعاب نارية يحضرها عدد كبير من الأشخاص وخصوصا بعد تخفيف الإجراءات التي كانت مرتبطة بكوفيد-19 في العديد من البلدان.

وتعد ساموا وكيريباتي الواقعتين جنوب المحيط الهادئ، أول دولتين ستحتفلان بالعام الجديد 2023، حسبما ذكر موقع "ناشيونال جيوغرافيك".

أخبار ذات صلة
شاهد صوراً من احتفالات العالم بالعام الجديد
قتلى في تدافع خلال احتفالات بالعام الجديد في أوغندا

وتعتبر جزيرة كيريتيامتي، أكبر جزيرة في كيريباتي ويقطنها نحو 5 آلاف شخص، أول جزيرة مأهولة تستقبل العام الجديد سنويا، بينما تستقبل ساموا العام الجديد قبل أستراليا بساعتين بحسب سكاي نيوز العربية.

وتشير تقارير إلى السماح بالسياح بحضور الاحتفالات التي ستنظم في كل من ساموا وكيريباتي بعد منعهم من ذلك على مدار العامين الفائتين بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات
احتفالات رأس السنة
احتفالات
آخر الأخبار
من موقع الهجوم الإرهابي
عربي ودولي
مجلس حكماء المسلمين يُدين بشدة هجوم الإسماعيلية في مصر
اليوم 17:04
آثار قصف في أوكرانيا
عربي ودولي
روسيا: ضربات رأس السنة استهدفت مصانع مسيّرات بأوكرانيا
اليوم 16:55
من السعودية
عربي ودولي
شاهد صوراً من احتفالات العالم بالعام الجديد
اليوم 16:45
مهاجرون في زورق مطاطي يحاولون عبور البحر المتوسط (إرشيفية)
عربي ودولي
ضبط 108 مهاجرين ليلة رأس السنة في سواحل تونس
اليوم 16:35
سابالينكا عن استبعاد الروس من ويمبلدون: «عديم الجدوى»
الرياضي
سابالينكا عن استبعاد الروس من ويمبلدون: «عديم الجدوى»
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©