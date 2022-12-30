الإمارات.. نجاحات في قطاعات الفنون والترفيه خلال 2022

تامر عبد الحميد وخولة علي ولكبيرة التونسي (أبوظبي)

حقق قطاع الفنون والترفيه، وغيره من الصناعات الثقافية والاجتماعية ذات الأثر الإيجابي الملموس على ترسيخ وتعزيز مصادر جودة الحياة في الإمارات، نجاحات كبيرة خلال 2022، حيث امتدت الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية الرفيعة على امتداد أشهر العام، ولقيت إقبالاً واسعاً من الجمهور من مواطنين ومقيمين وزوار، كما استقطبت أبرز الفنانين المحليين والعالميين الذين باتت الدولة قبلة جاذبة ومحفزة وملهمة لهم، في مختلف مجالات الصناعات الإبداعية. وقد نظّم الكثير من الوجهات الثقافية المحلية فعاليات متميزة ارتقت بالذائقة الفنية، وصنعت الفرجة، وصقلت المواهب، وجعلت التألق والتفوق الإبداعي عنوان 2022.. وسنشير، في الأسطر التالية، إلى بعض هذه الفعاليات الفنية، على سبيل المثال لا الحصر.

مهرجان أم الإمارات

جاء مهرجان «أم الإمارات» بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على كورنيش أبوظبي، خلال الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر 2022، ببرنامج حافل بأنشطة ترفيهية فنية وثقافية متنوعة، وأكشاك لبيع المأكولات والمشروبات، فضلاً عن مجموعة من الألعاب التفاعلية، ويحفل بالمفاهيم الثقافية والفنية العالمية الثرية. ووفر المهرجان الترفيهي العائلي الأضخم في المنطقة، لجمهور أبوظبي، باقة من الحفلات الفنية التي يحييها نخبة من نجوم الوطن العربي، وفي دورته السادسة لهذا العام، استمتع زواره بحفلات «ساحة العروض» التي أحياها نجوم بارزون.

المجمع الثقافي

أقيمت مجموعة من الفعاليات والعروض الفنية والثقافية المبهرة ضمن موسم المجمع الثقافي على امتداد أشهر عام 2022، بمشاركة نخبة من الفنانين المحليين والعرب والعالميين، ومن بين أبرز الفنانين المشاركين، الفنان حمود الخضر، والفنان حمزة نمرة، ومصمم الاستعراضات الفرنسي - الجزائري قادر عطو.

حفلات «يا سلام»

«حفلات يا سلام ما بعد السباق» مهرجان سنوي يقام في حديقة الاتحاد بأبوظبي، على مدى 4 أيام، في الفترة من 17 - 20 نوفمبر 2022، ويتضمن سلسلة من أروع الحفلات الموسيقية التي تتزامن مع سباق «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1» في أبوظبي. وشارك في إحيائها هذا العام نخبة من الفنانين العالميين، منهم: أعضاء فرقة «سويدش هاوس مافيا» Swedish House Mafia، ونجم الراب الأميركي «كندريك لامار»، Kendrick Lama، وتوفر حفلات «يا سلام لما بعد السباق» عروضاً موسيقية عالمية، تحييها أفضل المواهب الموسيقية على مستوى العالم، منهم: «ذا رولينج ستونز» The Rolling Stones، و«برنس» Prince، و«بول مكارتني» Paul McCartney، و«إيمينيم» Eminem.

«العين السينمائي»

استمر المهرجان في دورته الرابعة التي أقيمت في العين في الفترة من 23 وحتى 27 يناير 2022، في تقديم وعرض باقة من أبرز الأفلام المحلية والخليجية والعربية والعالمية المتميزة، منها عروض أولى وحصرية على شاشات «العين السينمائي».

واستقطب أهم وأميز الأفلام العربية والأوروبية، ومن ضمنها أفلام رُشح بعضها لجوائز الأوسكار 2021، منها الجزائري «هيليوبوليس» والمصري «لما بنتولد» والتونسي «الرجل الذي باع ظهره»، إلى جانب عقد العديد من الاتفاقات والمبادرات الفنية التي تهدف إلى دعم السينما وصناعها والكفاءات والمواهب الإماراتية في هذا القطاع الفني المهم.

وقد عرض في دورته الرابعة، في مسابقة «الصقر الخليجي الطويل» 4 أفلام إماراتية، هي «B82» للمخرج خالد محمود، و«سفران» للمخرج صالح كرامة، و«كروموسوم» للمخرج علي جمال، و«حين» للمخرج سعيد راشد سعيد، و3 أفلام خليجية هي السعودي «حياة امرأة» للمخرج سمير عارف، والبحريني «هوا» للمخرج محمد القفاص، والعُماني «الزيج» للمخرج صلاح الحضرمي. وحصد «سفران» جائزة المهرجان الكبرى.

وضمن برنامج «إنجازات الفنانين»، تم أيضاً تكريم المنتج والكاتب والمخرج الكويتي الراحل خالد الصديق، والمنتج والفنان الإماراتي سلطان النيادي، والناقد السينمائي المصري طارق الشناوي.

بيئة جاذبة لصناعة الأفلام

عملت الإمارات خلال السنوات الماضية عبر الجهات المتخصصة في صناعة المحتوى، على توفير بيئة جاذبة لصناعة الأفلام ضمن استراتيجية خاصة بالصناعات الثقافية والإبداعية، وتمكنت بفضل هذه الجهود من جذب عدد من مشاريع إنتاج الأفلام العالمية، واتجه نخبة من أشهر منتجي ومخرجي وممثلي هوليوود وبوليوود، إلى الإمارات لتصوير أفلامهم في مواقعها المختلفة، بفضل ما توفره من مواقع تصوير متطورة واستديوهات مجهزة بأحدث التقنيات وخدمات احترافية وتسهيلات تصويرية مقدمة من twofour54 و«إيمج نيشن أبوظبي» و«لجنة أبوظبي للأفلام» و«لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني»، وآخر الأفلام التي تم تصويرها في الإمارات عام 2022: Dune، The Misfits، vikram vedha.

حفل توزيع جوائز «آيفا»

شهدت أبوظبي، حفل توزيع جوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي IIFA «آيفا 2022»، أكبر تظاهرة للسينما الهندية في نسختها الـ 22، وذلك في 4 يونيو 2022، على مسرح «اتحاد أرينا» بجزيرة ياس، بحضور نخبة من نجوم بوليوود وصناع الأفلام والموسيقى من أبرزهم سلمان خان، ريتيش ديشموك، مانيش بول، فرح خان كاندر، أبارشاكتي خورانا، شاهد كابور، تايغر شروف، كارتيك آريان، تانيشك باجتشي ونورا فتحي.

فعاليات أبوظبي

موسم فعاليات أبوظبي بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وضمن حملة «حياكم في أبوظبي» لشتاء 2022 - 2023، ضم مجموعة من الفعاليات الفنية التي تعكس التجارب الثقافية والترفيهية والعروض الاستثنائية المتنوعة التي توفرها العاصمة الإماراتية، وتمتد على مدار 180 يوماً، وتضم حفلات موسيقية لفنانين إقليميين وعالميين، وأحداثاً رياضية وألعاباً إلكترونية ومهرجانات ثقافية وعروضاً عائلية ومسرحية وأوبرالية.

ومن أبرز الحفلات التي أقيمت في «اتحاد أرينا» و«اتحاد بارك»: العالمي أندريا بوتشيلي والموسيقار إيه آر رحمان وفرقة البوب الإيرلندية الشهيرة «ويست لايف». وعلى مسرح «اللوفر أبوظبي» قدم كل من الموسيقار عمر خيرت والفنان ماجد المهندس حفلين، احتفالاً بالذكرى الخامسة لتأسيس متحف اللوفر، كما شهد مسرح «اتحاد أرينا» عروضاً عائلية، بينها: «ذا لايون كينج»، و«ديزني على الجليد».

أفلام إماراتية

تواصل السينما الإماراتية حضورها القوي في المنصات العالمية عبر مشاركة مجموعة من الأفلام باختلاف أنواعها سواء الروائية الطويلة أو الوثائقية، في محافل دولية ومهرجانات عالمية في عام 2022، وفضلاً عن الصدى الكبير الذي تحققه بمضمونها الغني وتنوع قصصها المجتمعية وأفكارها المختلفة والمستوى التقني والفني العالي في التنفيذ، فقد حصد أغلبها أيضاً جوائز دولية عدة، عززت من وجود وحضور الفيلم المحلي عالمياً، كما حققت مراكز متقدمة في شباك التذاكر منها: «الكمين»، «218 - خلف جدار الصمت»، «شبح».



مهرجانات تراثية وأنشطة ترفيهية:

مهرجان الشيخ زايد

يحتفي مهرجان الشيخ زايد الذي ينظَّم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بالقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، ويعمل على نقلها بفخر لأجيال المستقبل، ويعرّف بها مختلف دول العالم، ويضم المهرجان العديد من الفعاليات والعروض الفلكلورية والثقافية والتعليمية والتراثية الكبرى التي تناسب كل أفراد العائلة، كما يستقطب مشاركة محلية وخليجية وعربية وعالمية واسعة. وتستمر فعالياته المبهرة من 18 نوفمبر 2022 إلى 23 مارس 2023.

لحظات أبوظبي

مبادرة «لحظات أبوظبي» التي نظمتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، من 11 إلى نهاية ديسمبر 2022، تهدف تعزيز قيم التلاحم المجتمعي والاندماج بين كافة شرائح وأطياف مجتمع إمارة أبوظبي، وتعزيز قيم المشاركة المجتمعية والتطوع، وتتضمن سلسلة من الفعاليات المجتمعية المختلفة التي من شأنها أن ترتقي بمستوى المعيشة في الإمارة.

مهرجان الحصن

يعتبر «مهرجان الحصن» الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة منصة سنوية تحتفي بتاريخ وثقافة أبوظبي، ويقدم تجربة مليئة بالتشويق، وينظم العديد من الفعاليات التراثية والفنون البصرية والأدائية المبهرة تركز على الموروث الثقافي والتراث الحي والفنون.

صيف أبوظبي

يتميز موسم «صيف أبوظبي» بتقديمه برنامجاً حافلاً بالفعاليات وعروض الأداء الدولية والفعاليات المسرحية التفاعلية والحفلات الموسيقية الحية، والعديد من الفعاليات الترفيهية الأخرى، التي تُقام في مختلف أنحاء الإمارة طوال فترة الصيف، وتتم استضافة فعاليات البرنامج الموسمي في مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة؛ وذلك بهدف تقديم أفضل التجارب الترفيهية للسكان في دولة الإمارات، وتشجيع الزوار الإقليميين والدوليين على قضاء عطلة الصيف في أبوظبي.

فعاليات منارة السعديات

تقع منارة السعديات في أبوظبي وتشكّل مركزاً يستضيف أنشطة فنية وثقافية وفعاليات مجتمعية، طوال العام، بهدف تحقيق رؤية العاصمة الثقافية والفنية الملهمة، وتشجّع الزوار على المشاركة والانغماس في التجارب وابتكار أعمالهم الفنية الخاصة، واكتشاف المعارض وتبادل الأفكار والاستماع إلى النقاشات الثقافية، فضلاً عن الاستمتاع بأشهى المأكولات.



فعاليات إبداعية:

أسبوع دبي للتصميم

يعد أسبوع دبي للتصميم حدث إبداعياً كبيراً وجذاباً في منطقة الشرق الأوسط، وينظّم كل عام، وهو من أكثر المعارض ابتكاراً في مجال الهندسة المعمارية وتصميم المنتجات والأثاث والديكور الداخلي. كما يشكل فرصة ومنصة لتسليط الضوء على المواهب المميّزة في المنطقة، ويدعو الفنانين العالمييّن إلى مشاركة إبداعاتهم مع المجتمع المحلي. وينطلق في نوفمبر من كل عام، ويستمر مدة أسبوع. وقد حفل هذا العام 2022 بأنشطة متميزة وفعاليات ملهمة.

القرية العالمية

تعتبر القرية العالمية بدبي أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، ووجهة عائلية جذابة للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، متضمنة 27 جناحاً، وما يزيد على 3500 منفذ للتسوق، وأكثر من 250 مطعماً ومقهى ومنفذاً للمأكولات الشعبية.

وتتيح للضيوف الاستمتاع بأجندة حافلة من العروض الترفيهية والثقافية على مدار الموسم، ولمدة ستة أشهر من نهاية أكتوبر وحتى مارس من كل عام، وكان برنامجها هذا العام متميزاً وجذاباً للجمهور من مختلف شرائح المجتمع.

مهرجان دبي للتسوق

مهرجان دبي للتسوق أحد أكثر المهرجانات العائلية تنوعاً على مستوى العالم، حيث يتضمن العروض الموسيقية للفنانين المشهورين، وتجارب المأكولات، وفرص عقد الصفقات، والاستفادة من العروض الترويجية، والكثير من الخيارات والتجارب الترفيهية التي تناسب مختلف الأذواق والفئات العمرية وشرائح المجتمع. وينطلق المهرجان في منتصف ديسمبر إلى نهاية يناير من كل عام، وقد لقي هذا العام إقبالاً كبيراً، وسجل جاذبية مرتفعة.

مفاجآت صيف دبي

مفاجآت صيف دبي هي إحدى الفعاليات الرئيسة ضمن تقويم دبي السنوي للمهرجانات والفعاليات الموجهة للعائلة، وهي فسحة للترفيه، بطابع ينسجم مع قيم دبي وتراثها وإرثها الثقافي، وموقعها الحاضن لثقافات الشعوب في مختلف نواحي الحياة.

وتتيح مفاجآت صيف دبي فرصة مثالية للمقيمين والزوار للاستمتاع بما تقدمه من تجارب مميزة مليئة بالعروض الترفيهية المذهلة التي تنشر الفرح في نفوس جميع أفراد العائلة، مع بداية يوليو حتى سبتمبر من كل عام، وقد كانت هذا العام عنواناً للنجاح والجاذبية.

أيام الشارقة التراثية

تعتبر أيام الشارقة التراثية حدثاً حيوياً في التراث الثقافي الإماراتي، إذ توفر مناخاً مناسباً لتعريف الجيل الحالي والأجيال القادمة بأصالة الماضي، وتمكينهم من استكشاف ذلك الزمن بكل ما فيه من عادات جميلة وتقاليد أصيلة تعبر عن الموروث الشعبي للأجداد.

كما تعد أيام الشارقة التراثية أيضاً انعكاساً واقعياً لهوية شعب دولة الإمارات، وتجسيداً حياً لعراقة تاريخنا الوطني، وتنطلق فعاليات هذا الحدث في شهر أبريل من كل عام تزامناً مع احتفالات يوم التراث العالمي الذي تنظمه اليونسكو.