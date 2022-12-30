10 هدايا غريبة للمشاهير في الكريسماس

ترجمة: عزة يوسف

يشارك العديد من المشاهير صور الهدايا الباهظة التي يتلقونها كل عام في موسم عيد الميلاد والكريسماس على وسائل التواصل الاجتماعي، وعرض موقع «Stars Insider» البرتغالي بعض الهدايا الأكثر جنوناً، ومنها:

دولفين

تلقت الممثلة والمغنية البربادوسية ريهانا (34 عاما)، تمثالاً فولاذياً لدولفين قابل للنفخ صممه الفنان جيف كونز، وقد بيعت منحوتات مماثلة له من قبل مقابل 5 ملايين دولار.

حقيبة

نشرت الممثلة الأميركية كيم كارداشيان (42 عاما)، صورة لمجموعة من حقائب اليد الصغيرة من لويس فويتون، قائلة إنها اشترت واحدة لكل فتاة من الفتيات الصغيرات في العائلة، بقيمة ألف دولار للحقيبة.

بيت ألعاب

أحضرت الممثلة والمنتجة الأميركية كيتي هولمز (43 عاما)، لابنتها ذات الستة أعوام بيت ألعاب فاخراً مجهزاً بالماء والكهرباء يقدر بـ24 ألف دولار أميركي.

معكرونة

الممثل الأميركي زاك إيفرون (35 عاماً)، تلقى من والدته علبة رائعة المظهر من المعكرونة، مع تمنياتها له بالاستقرار والزواج قريباً.

جليد

فاجأ الممثل الأميركي كيفن هارت (43 عاماً)، أسرته بإحضار الجليد ليملأ فناء منزله الخلفي محولاً إياه إلى ساحة تزلج.

حصان

شاركت المغنية الأميركية ليدي غاغا (36 عاما)، صورة لهدية تحلم بها كل فتاة، حصان أبيض رائع الجمال أرسلته لها شركة التسجيلات التي تعمل معها منذ عام 2015.

بيجامة وبيتزا

أعطى عارض الأزياء والممثل الأميركي باتريك شوارزنيجر (29 عاما)، لصديقته مايلي سايرس في عيد الميلاد بيجامة وبيتزا ببروني..!

عجلة جُبن

أهدى المغني والممثل الأميركي جون لجند (43 عاما)، لصديقته عارضة الأزياء الأميركية كريسي تيغن، المعروفة بحبها للطعام، عجلة عملاقة من الجبن، حيث شاركت صورتها قائلة «لا أستطيع الانتظار لتفريغ المعكرونة فيها لسنوات».

دُمى متحركة

أهدت المذيعة الأميركية كريس جينر (67 عاما)، ووالدة الممثلة كيم كارداشيان، إلى ابنتها كورتيني مجموعة من الدمى الصغيرة المتحركة بالحجم الكامل تم إحضارها إلى منزلها وغنت لها الأغنية الشهيرة «إنه عالم صغير».

سترة كلاب

أحضر الممثل ومقدم البرامج الأميركي جيمي فالون (48 عاما)، هدية غير تقليدية للمذيعة أوبرا وينفري بمناسبة الكريسماس، عبارة عن مجموعة من سترات عيد الميلاد الملونة لكلابها، فهي تمتلك العديد من الكلاب.